Perfume

n O parfum, termo original em francês, é o famoso perfume. É a opção com maior concentração de fragrância, geralmente acima de 20% do volume total. A fixação na pele é grande, ultrapassando a 10 horas. É aquela opção em que uma borrifada é o suficiente.

Eau de parfum

nEntre as opções de fragrâncias que não chegam à porcentagem do perfume, a eau de parfum é a mais concentrada, ficando em torno de 15 e 20% de essência em sua fórmula. A fixação também é prolongada, de aproximadamente 10 horas. Também são encontradas no mercado com o nome de deo parfum.

Eau de toilette

nTem característica de possuir fragrância mais discreta - nem tão forte, nem tão fraca. A concentração é de, em média, 10 a 12%. É a opção mais comum no mercado e indicada para o uso no dia a dia, com fixação de seis horas em média. Na hora de usar, use a regrinha de borrifar em pontos estratégicos – como pulso, atrás da orelha e pescoço, áreas de grande circulação sanguínea.

Eau de Cologne

nA água de colônia possui baixa concentração de essências, em torno de 5% e, por isso, seu poder de fixação também é menor, de aproximadamente duas a cinco horas. É uma das opções preferidas das brasileiras, pela sensação de refrescância que o produto traz.