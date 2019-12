Dezembro chegou e nós já podemos começar a contagem regressiva para o verão. A estação marcada pelas altas temperaturas tem seus dias de sol como a desculpa perfeita para inovar o visual e investir em penteados fresquinhos e estilosos. E as tranças são perfeitas, tanto para aquele penteado de última hora como para produções mais elaboradas e, de quebra, podem te deixar ainda mais charmosa na estação.

Versáteis, elas podem ser feitas em qualquer textura e comprimento, até em cabelos curtinhos. Além disso, as tranças podem ir do visual romântico a uma produção mais moderna e ousada, dependendo do gosto e estilo de cada uma. E é possível desfilar com o penteado nas mais diversas ocasiões, desde uma voltinha descontraída no fim de tarde e até mesmo numa festa que pede uma produção mais elaborada. E com a vantagem de fazer sumirem o indesejado frizz, a indefinição dos cachos e o volume desproporcional, problemas realçados pela umidade do verão.

De acordo com o hair stylist Lucas Sousa, as tranças são indicadas para o ano inteiro, por serem muito versáteis. “Contudo, quando falamos da estação mais quente do ano, nada melhor do que as tranças para aliviar o calor, trazendo delicadeza e estilo para o momento. E não faltam opções, desde as mais presas até as mais soltas e despojadas. Sempre existe uma versão com a qual você mais se identifica, assim como aquelas preferidas de acordo com a ocasião, estilo e, até mesmo, seu humor no dia.”

Para o especialista, esse penteado é uma verdadeira “carta na manga” para eventos. “Seja para uma confraternização dentro de casa, para um luau, bailes, balada, formaturas, casamentos... as tranças serão sempre um charme a mais para complementar seu look.



Faça você mesma

A trança tradicional é feita a partir de três mechas, com um resultado lindo. Você tem alguma dificuldade para fazer? Confira o passo a passo:

1. Comece com os cabelos já lavados e desembaraçados;

2. Divida os fios em três mechas;

3. Primeiro, passe a mecha da esquerda por cima da mecha do meio;

4. Depois, passe a mecha da direita por cima da mecha do meio;

5. Siga cruzando as mechas, sempre seguindo a mesma ordem;

6. Trance as mechas até as pontinhas do cabelo;

7. Termine a sua trança prendendo a ponta com um elástico fino da cor dos cabelos.

Tranças que devem bombar em 2020

De acordo com o hair stylist Lucas Sousa, para as amantes de tranças, 2020 será um ano de variadas opções, com diversas inovações. “Umas das opções é a chamada engomadinha, uma aposta sofisticada e despojada. Já penteados com tranças mais chiques vão cair bem com vestidos longos e eventos mais formais. Tranças com coque, alto ou baixo, vão dar um ar de elegância. Também veremos as tranças laterais, embutidas e a famosa escama de peixe, que são as queridinhas do público. Nelas, podemos brincar com os fios, deixando o cabelo mais solto e descontraído.”

Aprenda

Trança lateral

1. Reparta o cabelo para o lado e separe uma mecha, partindo da risca lateral do cabelo até a altura da orelha;

2. Separe a mecha em três partes;

3. Comece o trançado da forma tradicional e faça três trançados comuns;

4. Segure a trancinha com uma das mãos e, com a outra, puxe uma mecha fina da parte de trás do trançado já feito. Incorpore-a à trança, unindo-a à mecha do meio;

5. Repita a operação, puxando sempre uma mecha fina da parte de trás da trança e unindo-a ao meio do trio de mechas;

6. Quando a trança passar da altura da nuca, finalize o trançado do modo tradicional

Prenda a pontinha da trança com um elástico;

7. Para deixar o penteado mais arrumado, use alguns grampinhos para prender a trança no cabelo solto.

Trança embutida

1. Separe uma mecha do topo da cabeça e divida-a em três partes iguais;

2. Comece uma trança tradicional. Se quiser fazer uma trança embutida invertida, ao invés de passar uma mecha por cima da outra, passe-a por baixo;

3. Puxe uma mecha de cabelo de cada lado e incorpore-a a cada uma das mechas externas, antes de trançá-la. Comece puxando os fios mais próximos à testa e vá descendo;

4. Para evitar que a trança se solte com muita facilidade, aperte bem em cada etapa;

5. Continue o processo até a nuca;

6. A partir da nuca, continue o penteado como uma trança tradicional, sem precisar adicionar mais fios. Prenda na ponta com um elástico.

Trança escama de peixe

1. Divida o cabelo em duas mechas grossas.

2. Separe uma mecha fina do lado externo de cada mecha grossa;

3. Cruze a mecha fina da esquerda por cima da mecha mais grossa, em direção ao centro;

4. Repita o processo anterior na mecha direita, separando uma mecha fina e cruzando em direção ao centro;

5. Repita os passos por toda a extensão do cabelo, formando um X no centro com as mechas finas;

6. Não se preocupe se o cabelo for repicado e alguns fios ficarem soltos, eles se ajustarão ao resto da trança no final;

7. Prenda o final da trança com elástico;

8. Afrouxe um pouco a trança em toda a sua extensão para dar um aspecto mais despojado e deixá-la com aparência mais grossa e natural;