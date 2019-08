São tantos e feitos de formas tão diferentes que é comum os clientes se confundirem. Quando o assunto é peeling - um dos procedimentos estéticos mais procurados por quem deseja melhorar o aspecto da pele - há que se informar muito bem antes de escolher o melhor. O termo deriva do inglês e significa descamar. O procedimento faz uma abrasão das camadas da pele com a finalidade de remover células mortas. Dessa forma, suaviza marcas de expressão, clareia manchas e auxilia na diminuição das cicatrizes de acne.

“É um procedimento que pode ser usado desde a adolescência porque existem peelings com ativos específicos para acne, como o de ácido salicílico. Ele melhora bastante a acne e pode ser usado até a idade mais madura porque também age em rugas e manchas”, explica a dermatologista Paula Azevedo, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). O importante é consultar previamente um especialista para saber qual tipo de tratamento é mais indicado para cada pele.

Foi o que fez a economista Rosemare Amâncio Dias, de 44 anos. Por ter os poros muito abertos, uma amiga a aconselhou a fazer um peeling químico com ácido retinoico. Existem, além dos químicos, feitos com aplicação de substâncias na pele, os peelings físicos, realizados com esfoliação cutânea, microdermoabrasão. “Tenho feito há três meses e gostei muito do resultado. Não sinto dor. O procedimento leva a uma descamação que acabou surtindo outros efeitos. Tive, por exemplo, uma melhora nas linhas de expressão e na textura de minha pele”, conta.

“O ácido retinoico é ideal para melhorar a aparência da pele, como rugas finas, manchas, sardas e irregularidades. Já o peeling de diamante é usado para remover as células mortas, além de estimular colágeno e ajudar no combate às rugas”, explica a esteticista Karine Gouveia. Ela conta que um dos mais procurados atualmente é o peeling com ácido salicílico, ideal para combate à oleosidade, poros aparentes e espinhas.

Karine explica que o tratamento não é indicado para quem tem pele muito sensível, ou com rosácea, que esteja em tratamento com Roacutan, medicamento famoso por seus poderes de cura da acne. “Não é indicado também para pacientes que apresentem alguma doença de pele ou infecção ativa, além das gestantes e lactantes”, comenta. Nos peelings físicos, a pele é submetida a uma esfoliação que pode ser manual ou feita por meio de aparelhos.

Um exemplo bem popular é o peeling de cristal, que aplica sobre a pele pó de óxido de alumínio a vácuo. Essa modalidade é indicada para quase todos os tipos de pele e o nível de abrasão depende da indicação do peeling. Além deles, há ainda os peelings a laser (térmico, laser acroma e black peel). “O black peel, que é uma aplicação do laser Acroma com aplicação prévia de uma máscara de carbono na pele, é conhecido como ‘peeling da hora do almoço’ porque pode ser feito em todos os tipos de pele, em qualquer época do ano e não deixa o rosto avermelhado porque atua apenas na superfície da face”, explica a dermatologista Paula Azevedo.



Longe do sol

É comum ouvir que os peelings são procedimentos que só podem ser feitos durante o inverno. Realmente sol não combina com a técnica porque aumenta o risco de manchas. Peelings mais profundos devem mesmo ser evitados no verão, pois deixam a pele muito inflamada e consequentemente mais suscetível a manchas pós-procedimento e cicatrizes. A maioria dos ácidos é fotossensível e o paciente deve seguir à risca as orientações passadas pelo profissional. Além de evitar a exposição ao sol, é preciso usar filtro solar e evitar tocar na área tratada.

Mas a tecnologia dos tratamentos avançou tanto que não é preciso esperar uma estação específica do ano para ficar com a pele mais bonita. O importante é buscar um profissional de confiança. “A escolha é fundamental para não correr o risco do efeito rebote, retorno piorado daquilo que estamos tentando tratar”, explica a esteticista Karine Gouveia. “O profissional com conhecimento e técnica segura evita de aprofundar aquele peeling, de causar cicatrizes, queimaduras e quelóides”, completa a dermatologista Paula Azevedo.

Os mais procurados

Ácido Retinóico

Substância feita a partir da vitamina A, é indicado, principalmente, no tratamento dos sinais do fotoenvelhecimento, que incluem: rugas finas, hiperpigmentação, manchas, sardas, aspereza, e irregularidades na textura da pele. Também é utilizado para tratamento de estrias.

Ácido salicílico

Com características esfoliantes, o ácido salicílico é muito utilizado por quem possui manchas na pele, espinhas, poros aparentes e excesso de oleosidade. Sua composição afina a camada da pele e age de forma a evitar bactérias e fungos oportunistas.

Peeling de Diamante

Também conhecido por microdermoabrasão, o peeling de diamante faz uma esfoliação profunda da pele e retira células mortas da camada mais superficial. É eficiente para retirada de manchas, combate a rugas e também estimula a produção de colágeno e elastina, fundamentais para manutenção de uma pele uniforme e firme.

Black Peel

Máscara negra que combina carvão ativado e laser, indicado para a limpeza e rejuvenescimento da pele. Atua no fechamento de poros, ilumina e melhora a qualidade da pele, reduz a oleosidade, as manchas e melhora o brilho.