Quando o assunto é maquiagem para a pele negra, o mercado de cosméticos ainda falha na diversidade de tons capazes de atender todo esse público. O conflito em acertar a cor de base, por exemplo, ronda muitas mulheres na hora de comprar o produto certo. Segundo a youtuber Marisa Lopes, expert no assunto, algumas dicas são essenciais para quem deseja adquirir os produtos ideias e caprichar na produção, respeitando todas as necessidades e características da pele negra. Confira.

Escolha da base

Em função de influências externas, como a luz do sol ou a aplicação de protetores solares, o rosto tende a ter uma tonalidade abaixo ou acima do restante do corpo. Por essa razão, a dica para descobrir a tonalidade correta da base, é realizar um teste aplicando um pouco do produto no maxilar e analisando se o produto se assemelha tanto ao tom do rosto quanto do pescoço, proporcionando uma harmonia e naturalidade para a maquiagem. É importante, ainda, reconhecer o subtom da pele, pois bases com subtons rosados podem acinzentar a maquiagem e enfraquecer o resultado final.

Preparando a pele

Como toda preparação de maquiagem, antes da aplicação dos cosméticos, é importante limpar completamente a pele e aplicar um hidrante. Dessa forma, a maquiagem tende a durar mais no rosto e ganha uma aparência mais profissional. Após a hidratação, aplique um primer na zona T, que engloba a testa, o nariz e o queixo, e espalhe o produto do centro para fora do rosto.

Aplicação da base

Com a pele preparada e o tom de base devidamente escolhido, é o momento de aplicar o produto. Levando em conta que a pele negra tem uma tendência a ter manchas em tons diferentes, por conta de mais ou menos concentração de melanina em determinadas áreas, o ideal é o optar por uma base de média a alta cobertura e aplicar de forma homogênea.

Contornos e corretivos

O corretivo, em um tom mais claro que a base e respeitando o subtom da pele, pode ser aplicado com uma esponjinha entre as sobrancelhas, abaixo das olheiras e no arco do cupido, iluminando as regiões do rosto. Já para o contorno, aplique um pó mais escuro ou um produto cremoso na área inferior às maçãs do rosto e na região da testa, rente ao cabelo. Optar por um pincel macio com a ponta reta e esfume até conquistar um resultado satisfatório.

Matificando

Selar a maquiagem faz com que ela dure, em boas condições, por mais tempo. Portanto, utilize um pó banana ou um pó translúcido para matificar toda a pele. Após a aplicação do produto, caso haja necessidade, retome o pó escuro para evidenciar ainda mais o contorno.

Para finalizar e dar cor

Aplique o blush na região mais alta das maçãs de forma que a tonalidade se mescle com o contorno aplicado anteriormente. Recorra a camadas generosas de máscara para cílios preta para os olhos e finalize com um batom de preferência – fundos marrons, roxos e avermelhados tendem a harmonizar com o tom de pele negra.

Glow

Já para quem deseja fugir um pouco da pele matte e prefere um efeito glow, a dica está em, após toda a preparação, recorrer a um iluminador dourado ou bronze na região das têmporas.