Você tem notado um aumento do interesse por produtos específicos para cuidados com a pele? Se a resposta é sim, está correta. De algum tempo para cá, consumidores brasileiros, sobretudo o público feminino, têm apostado no skincare como uma das principais maneiras de combater os sinais do envelhecimento natural. Se antes as pessoas se preocupavam mais em esconder as imperfeições da pele ao invés de prevenir, hoje elas entendem que por baixo da maquiagem precisa haver uma pele saudável e viçosa.

“O consumo brasileiro está mudando cada vez mais e para melhor com relação à rotina de skincare e as pessoas estão percebendo que uma pele bonita é capaz de mostrar uma maquiagem ainda mais bonita”, explica Ana Lia Vandoni, gerente de educação da Biossance, empresa norte-americana que desembarcou no Brasil há pouco mais de um ano com uma proposta 100% sustentável.

A marca utiliza a cana-de-açúcar brasileira para reproduzir o principal ingrediente da fórmula, o esqualano, molécula que o nosso corpo produz naturalmente, mas cujo montante vai diminuindo ao longo do tempo a partir dos 20 anos, aproximadamente. “É importante investir na união de biotecnologia com sustentabilidade para desenvolver cosméticos de cuidados com a pele. O processo deve ser biodegradável, reciclável, sem testes em animais nem uso de produtos de origem animal. A beleza precisa ser consciente, limpa e sustentável”, enfatiza a especialista.