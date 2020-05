Olhar de deusa

Confira as dicas do maquiador Evando Filho (@evandofilho1) para a maquiagem na região dos olhos

Um pouco de base nas pálpebras superiores e uma boa correção das olheiras vai iniciar bem o processo.

Já definido o estilo, é hora do primer de sombra para deixar tudo mais intenso e definido.

A sombra deve ser colocada com cuidado e aos poucos. Mesmo que seja um tom discreto como o bege, pêssego ou coral.

Se quiser, faça um traço bem definido com um delineador à prova d’água. Isso vai dar um super acabamento.

Para finalizar, várias e generosas camadas de máscara nos cílios, que devem estar bem curvados. Observação importante: nada de fazer a pele completa com muito pó ou base muito cremosa. É hora de abusar dos produtos tecnológicos e com proteção para que não suje sua máscara.

De olho no olhar

Confira as dicas da maquiadora Lauainy Barros (@lauainy.makeup) para a maquiagem na região dos olhos

Destaque as sobrancelhas com lápis ou sombra e aplique o corretivo em toda pálpebra com uma esponja de maquiagem dando leves batidinhas para neutralizar o corretivo.

Com uma sombra marrom, esfume o côncavo. Com uma mais clara, cubra a pálpebra móvel e aplique sombra marrom-escuro no canto externo, abaixo do côncavo. Marque mais o canto externo com sombra preta sem cobrir toda a parte marrom.

Delineie a parte rente aos cílios com a mesma sombra preta ou o delineador de sua preferência.

Ilumine abaixo da sobrancelha com sombra bege ou iluminador.

Aplique lápis bege ou preto na linha d’água e bastante máscara de cílios.

Se preferir, cole cílios postiços.

Para não errar

Confira as dicas do maquiador Luciano Lima (@lucianosmakeup) para a maquiagem na região dos olhos

Comece com um primer na pálpebra e uma sombra acetinada em toda a pálpebra móvel, esfumando até a linha do côncavo.

Hnora de uma sombra marrom opaca no côncavo, “misturando” com a primeira cor, para dar profundidade nos olhos.

No arco da sobrancelha, use sombra na cor da pele para “levantar” o olhar; esse é o momento de escolher o uso ou não do delineador, que deve ser feito com uma linha fina bem rente aos cílios superiores

Na pálpebra inferior, faça um traço fino com lápis bem cremoso marrom e com a mesma sombra marrom esfumace de dentro para fora.

Aplique várias camadas de máscara, tantos nos cílios superiores quanto nos inferiores. Com sombra na cor dos pelos, corrija as sobrancelhas. A escovinha serve para acertar os fios.