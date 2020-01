Unanimidade entre os beauty artists, o gloss protagoniza o efeito de brilho molhado em vários pontos, como lábios, olhos e bochechas. Mas, segundo a maquiadora Mila Damasceno, o chamado efeito glossy também vem sendo visto em outras partes do rosto – muitas vezes, no rosto inteiro. “É possível encontrar no mercado produtos, de consistência cremosa, chamados face glossy. Eles são aplicados no lugar do iluminador e dão um up na produção. Em todo caso, vale lembrar que, para evitar que o calor derreta tudo, é importante investir num bom fixador de maquiagem”, orienta.

Pele preparada (e glow) à parte, Mila acredita que as principais tendências desse verão serão as maquiagens coloridas, em especial aquelas que dão destaque para o azul e o rosa. “Os tons podem aparecer em tudo. Na sombra, no delineado e no batom. Vale até criar um efeito monocromático, brincando com diferentes nuances da mesma cor, o que é maravilhoso. As mais ousadas podem cobrir os olhos com glitter ou usar o brilho como delineador, além de apostar em pedrarias e strass. O legal é ir se aventurando pra descobrir o que cada pessoa mais gosta.”

Na opinião do gerente de maquiagem do Boticário, Gustavo Dieamant, além das cores e do brilho, que ele chama de efeito golden hour, o verão deve trazer consigo produtos multifuncionais, como batons líquidos, que também fazem as vezes de sombra e blush, por exemplo. Outra forte tendência é o surgimento de itens que ofereçam benefícios para a saúde da pele, como as bases que, além do efeito instantâneo de cobertura, oferecem proteção FPS 70, trazem ácido hialurônico em sua fórmula e desaceleram a produção de colágeno, melhorando a textura da pele.

Quando o assunto é a onda colorida, Gustavo tem a receita certa para o verão: olhos e boca são perfeitos para explorar diferentes tonalidades, enquanto blush e iluminador devem respeitar o tom natural da pele. “A paleta terrosa é atemporal, versátil e ótima substituta para olhos marcantes que dispensam o preto. Diferentes tons de raízes e especiarias, como páprica, cúrcuma, curry e canela também devem vir com tudo”, garante.