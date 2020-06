DECORAÇÃO

Os artigos de decoração, bem como as cores escolhidas para o ambiente, estão intimamente relacionadas ao perfil do morador, priorizando o seu bem-estar e conforto. Para melhorar a estética dos banheiros no dia a dia, Isis indica o uso de prateleiras ou nichos para colocar perfumes e objetos decorativos. “Outra opção de decoração não muito usual em banheiros, mas que também dão um charme, são quadros decorativos. Existe uma infinidade de opções e podem trazer mais ainda a personalidade do morador.”

Uma questão muito comum na hora de pensar soluções unindo praticidade e beleza é relacionada aos cestos de roupa suja. “Eles podem ser substituídos por um gavetão específico para isso. Caso não tenha como modificar a marcenaria, existem no mercado algumas opções bastante charmosas de cestos decorativos que podem cumprir a função e, de quebra, enfeitar o local.”

ORGANIZAÇÃO

Para ajudar a manter a região da pia do banheiro organizada, Isis costuma optar por armário superior com portas de espelhos, para abrigar artigos de higiene pessoal e produtos que podem ocupar espaço nas bancadas. Os organizadores de gavetas mantêm cada item no seu devido lugar, facilitando o uso na rotina e na hora de limpar.

ILUMINAÇÃO

Para alinhar conforto, estética e funcionalidade, a iluminação deve ser bem planejada. “Uma iluminação frontal no rosto resulta em uma visão mais nítida e clara de si mesmo no espelho. Geralmente, funciona bem com fitas de led atrás do espelho ou perfis laterais; uma iluminação mais aconchegante no box, para descanso e conforto; e, por fim, uma iluminação geral mais funcional para o cotidiano”, recomenda a arquiteta. “Lembre-se que não existem regras e que cada projeto é um convite para inovar e trazer novas ideias e estratégias.