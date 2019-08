Definir e modelar os cachos pode parecer complexo, mas com cuidados corretos, o processo fica mais simples. Quem garante é a consultora de beleza Claudia Mata, da Ikesaki. "Para quem tem cabelos cacheados, crespos ou ondulados é possível modelar as madeixas de maneiras interessantes, criando efeitos mais volumosos e definidos, com menos frizz."

A especialista ressalta que os melhores resultados são sempre os feitos pelos profissionais de beleza. No entanto, alguns métodos realizados em casa também conseguem resultados muito bons. "Algumas técnicas de finalização não utilizam o baby liss", diz. Confira.

Fitagem

Popular entre as cacheadas, a fitagem é uma das maneiras mais simples e eficazes de garantir uma boa definição. A técnica consiste em separar as mechas úmidas de cabelo, aplicar creme de pentear em toda a mecha, deixando uma distância da raiz e após a aplicação, utilizar as mãos para amassar os cachos de baixo para cima. Após a secagem total dos cabelos, recomenda-se a aplicação de um ativador de cachos nas pontas. "A técnica é uma das mais simples, mas extremamente prática e atemporal, respeitando o formato natural dos cachos", ressalta a consultora.

Dedoliss

"Essa técnica é indicada para as cacheadas que não possuem grande definição dos cachos e buscam ter uma maior definição", comenta. Ela cria cachos mais finos e com bastante volume para maior praticidade no dia a dia. Com o cabelo úmido, separa-se mechas finas, e aplica-se um produto finalizador em cada mecha, enrolando as mechinhas com o dedo e deixando secar naturalmente.

Plopping

Fazendo a cabeça de onduladas, crespas e cacheadas, o plopping é conhecido por seu efeito de definição dos cachos e diminuição do frizz. Para garantir um plopping perfeito, recomenda-se utilizar uma toalha e camiseta seca. Após aplicar o creme favorito para finalização, remova o excesso de água do cabelo com a toalha e posicione todo o cabelo em cima da camiseta, com o topo da cabeça na peça. Enrole os dois lados do tecido nos dois lados da cabeça, como se estivesse enrolando um bombom, e amarre as pontas do tecido atrás, formando uma touquinha. Quando o cabelo estiver seco, os cachos estarão definidos e bem organizados.