1. Na preparação da pele, dê ênfase à iluminação nos olhos onde fique bem iluminada a linha abaixo da sobrancelha com um iluminador perolado. Usei com bastante intensidade.

Faça um esfumado com marcação profunda e bem definida nas laterais do olhar, fazendo crescer e dando a sensação de olhos gateados. Esfume bem para não ficar linhas marcando sem ficar desenhado. O lance é deixar o ar dramático e forte. Usei tons de marrom, grafite e berinjela, pois dão um ar poderoso. Nas sobrancelhas, a dica é levantar o desenho original com sombra marrom dando aquela arqueada pra ficar mais evidente.

Agora vem o pulo do gato! Ou da raposa. Para que o olhar fique bem expressivo, o fox eyes precisa de traços estratégicos na parte interna dos olhos e na lateral externa. Isso pode ser feito com lápis preto ou delineador.

Para dar aquela levantada no olhar e dar o poder que o visual merece, use cílios nos cantos externos. Essa dica fica bem natural e levanta o olhar de forma significativa. Deixe o olhar ser protagonista, nada de usar batom escuro ou vivo demais. Use um cabelo minimalista, de preferência preso, deixando o rosto e o olhar livres.