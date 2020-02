Está decretada a liberdade de se jogar no bloquinho e naquela paleta de cores que, por parecer exagerada, sempre fica para uma outra ocasião. Segundo maquiadores e beauty artists, o carnaval não só abre alas para roupas com brilho, volumes e texturas maximalistas, como também dá as boas-vindas para makes glamorosas, com direito a purpurina, pedrarias e, é claro, muito glow. Na brincadeira, o glitter foi parar na boca e o brilho labial, nos olhos. O blush ganhou reforços e cobre as pálpebras numa espécie de degradê alongado. Enquanto iluminador derruba barreiras e aparece em pontos estratégicos, tonalidades contrastantes, como azul e laranja, vão juntas para a festa mais esperada do ano.

E, por falar em azul e laranja, as tonalidades devem reinar nas produções carnavalescas de 2020. No mês passado, a primeira, representada pelo classic-blue, um tom fechado, quase marinho, foi apontada pelo o Instituto Pantone como cor do ano. Em 2019, o posto foi ocupado pelo living-coral, uma espécie de salmão com toques rosados. A grande aposta de profissionais da beleza é que as nuances apareçam sozinhas, misturadas ou acompanhadas por outras que, no passado, já foram celebradas pela Pantone. É o caso, por exemplo, do roxo ultra-violet (2018), do verde greenery (2017), do rosa rose-quartz (2016) e do vinho marsala (2015). Para arrematar as produções, muito brilho.

Tendências à parte, a maquiadora Jéssica Castro garante que não existem regras. “As referências e inspirações podem vir de todos os lugares e, como o carnaval é uma festa muito colorida, a dica é usar e abusar da criatividade. Sempre, é claro, respeitando o próprio estilo e optando por tons que evidenciem a beleza natural de cada um”, orienta. De forma genérica, ela arrisca um palpite: “O combo azul e laranja deve dividir espaço com os clássicos prata e dourado, tons elegantes que são uma ótima alternativa para quem prefere uma produção mais discreta”. Se o resultado ficar tímido demais, aposte nas trends deste carnaval: glitter, purpurina e pedrarias, que podem aparecer ao lado dos olhos, nas maças do rosto e nos lábios.

No olho do furacão

Outro hit do carnaval é o delineador colorido, tendência que há tempos vem fazendo a cabeça das famosas. “Para quem é mais discreta e ainda tem medo de se aventurar no universo da maquiagem, ele é a opção perfeita. É possível, por exemplo, controlar a espessura e o desenho do tracinho, que pode ser fino ou bem ousado, no estilo gráfico, invadir todo o côncavo dos olhos ou seguir o tradicional modo gatinho”, ensina Jéssica Castro. Risco feito, é hora da sombra – sempre colorida, vibrante, brilhosa e, para as mais descoladas, com nuances de neon. Se a ideia é aproveitar o clima para sair da zona de conforto, por que não se render à moda do delineador neon com shapes geométricos que invadem até mesmo a pálpebra inferior?

Para realçar maçãs do rosto e lateral dos olhos, glitter neles! No mercado, já é possível encontrar, inclusive, marcas próprias para pele e até opções sustentáveis – o chamado glitter ecológico. Na hora da fixação, a dica é recorrer à cola específica, ao primer ou até a um gloss labial, que pode ser aplicado por cima da maquiagem, no local que vai receber o pozinho brilhante. Finalizando a produção, a boca é um caso à parte. “Aqui vale tudo. Desde o clássico vermelho até lábios mais clarinhos. Um ótimo truque é substituir o batom pelo iluminador, alcançando um resultado metálico e muito ousado”, ensina Jéssica Castro, referindo-se à tendência metallic make up, que invadiu as passarelas nos desfiles do ano passado.

Tudo pronto, a preocupação é fazer com que a make resista ao calor. Para auxiliar na missão, a maquiadora dá três dicas valiosas: preparar a pele, tonificando, hidratando e protegendo o rosto; preferir produtos à prova d’água e abusar daqueles com tecnologia HD, além de carregar na pochete um fixador de maquiagem, que pode ser reaplicado ao longo do dia. “Depois, é só se jogar na paleta de cores e deixar a imaginação fluir.” A profissional chama a atenção para as melhores combinações. “Mulheres negras arrasam com makes metalizadas, as branquinhas podem mergulhar em todos os tons de azul e as morenas ficam lindas aproveitando a cartela do rosa, do laranja e do salmão.”