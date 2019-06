A mudança de temperatura pode fazer com que os cabelos fiquem desgastados e secos, sobretudo os fios que passaram por descoloração ou que ficaram muito tempo expostos ao sol. Outros problemas característicos desta época são queda de cabelo, oleosidade e frizz. Assim, é muito importante redobrar os cuidados com as madeixas para que fiquem sempre saudáveis e com brilho. Quem dá a dica é o cabeleireiro Sérgio Marra:



Água morna



Banho de água quente acaba ressecando ainda mais e tirando o brilho dos fios. Portanto, é preciso se atentar ao lavar os cabelos, intercalando os dias e usando produtos específicos para cada tipo de fio, preferencialmente com água morna! Shampoos anti-resíduos podem ser usados apenas uma vez por semana. É necessário também ficar de olho na duração do banho para não tirar a proteção natural do couro cabeludo e causar descamação.



Óleos nutritivos



Outro cuidado que ajuda na manutenção dos fios são os óleos nutritivos combinados com as hidratações. O ideal é que a hidratação seja realizada pelo menos uma vez por semana para fortalecer e manter o tratamento. É possível encontrar nos salões, supermercados, farmácias e perfumarias, ampolas e sachês que ajudam no tratamento e possuem um rápido poder de ação.



Anti-idade

Ao longo dos anos, os fios vão ficando mais finos e acabam deixando o couro cabelo à mostra. Isso acontece de forma lenta e muitas vezes a pessoa só percebe quando a situação já está avançada. O sol é um dos grandes causadores desse problema. Mas saiba que o tratamento antienvelhecimento pode ser feito em casa por meio de produtos com antioxidante, que restauram os fios, além de recuperarem o brilho e maciez.



Cuidado com o secador



A baixa temperatura faz com que os fios demorem mais a secar e muitas vezes não esperamos que isso aconteça naturalmente. Antes de usar o secador, é preciso retirar bem o excesso de água com a toalha e depois aplicar um leave in, pois o ar quente direto no cabelo molhado sem proteção causa uma agressão térmica e pode acarretar no ressecamento e envelhecimento precoce dos fios.