Entre as queixas que chegam até a arquiteta Isis Dallarmi na hora de pensar o banheiro, a principal é a dificuldade de manter as coisas organizadas. “Tenho observado uma tendência a buscar espaços que ofereçam mais organização e praticidade”, pontua. “Já nos lavabos, há uma preferência por inovação e ideias criativas, que vão tornar esse ambiente um local de surpresa e encantamento das visitas.”

Para chegar a uma proposta de projeto que atenda às expectativas de funcionalidade e estética, conhecer o perfil do morador é fundamental para Isis. “É preciso alinhar o aspecto visual com a realidade do cotidiano. Costumo dizer que cada casa é um caso, e trazer a essência do morador para cada cantinho é o que traz a magia do lar para os esses projetos”, diz. No caso dos cômodos com espaços bem reduzidos, o planejamento precisa ser ainda maior. “Quanto menores são os espaços, mais pensados eles devem ser. As peculiaridades de cada projeto demandam soluções exclusivas e inovadoras para esses espaços.”

Para alinhar metragem quadrada pequena e funcionalidade, a arquiteta faz um estudo de fluxos e atividades a serem desenvolvidas no espaço. “Assim é possível saber a melhor forma de aproveitar a bancada e posicionar a bacia sanitária”, explica. Segundo Isis, a iluminação é um dos pontos mais importantes dos espaços, oferecendo conforto, estética e funcionalidade. “Para isso ser garantido, basta que cada fonte de luz esteja no lugar correto.”