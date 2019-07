Redondo, comprido, coração, quadrado e oval são alguns dos formatos de rosto mais comuns entre as brasileiras. E, muitas mulheres ao irem ao salão dar aquele trato no visual ficam insatisfeitas com o resultado justamente devido à falta de visagismo na hora do profissional executar o corte. Isso quer dizer que existem cortes que não funcionam na hora de harmonizar com determinados formatos de rosto.

De acordo com o hairstylist Bruno Oliver, cada rosto é único e precisa de estudo prévio antes de grandes mudanças no visual. "Existe uma infinidade de cortes. Cada rosto é único e, por isso, fazemos o visagismo na hora de mudar o visual da cliente. Rostos redondos combinam mais com cabelos compridos, no entanto, o corte pixie cut é uma boa opção para gerar ângulos", diz.

Ainda segundo o especialista, rostos compridos combinam com cortes que favoreçam os lados da face. "Rostos compridos são elegantes e necessitam de mais volume na parte do cabelo. Cortes combinados com mechas e franjas mais compridas fazem uma boa harmonização. Para rostos em formato de coração, que se caracterizam por bochechas mais marcadas e queixo mais fino, combinam mais com cortes em camadas, favorecendo a estrutura óssea."

Rostos quadrados são muito comuns entre as mulheres brasileiras e, por conta disso, precisam de mais atenção na hora do corte. "Para rostos quadrados, a dica é apostar no cabelo na altura dos ombros. Esse corte trará mais suavidade à mandíbula. Já rostos ovais, que são os mais simétricos existentes, possuem a opção de brincar com os mais variados cortes, até mesmo manter o cabelão", afirma o visagista.

Mulheres que possuem o rosto retangular podem apostar no estilo mais curto. "O formato retangular, por não ser tão comum entre as brasileiras, traz dúvida quanto ao corte. Para esse tipo de rosto, a sugestão é ficar no estilo mais curto, favorecendo a mandíbula reta e a face. Vale lembrar que o cabelo é uma das maiores forças da autoestima da mulher, sendo assim, é importante que ela se sinta especial com o corte e estilo escolhido ", conclui.