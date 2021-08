Quem não deseja carregar tuuuudo no nécessaire? Porém, vamos combinar que muitas vezes é até difícil encontrar aquele produto específico devido aos 300 e poucos (exagero) itens que carregamos nesta que deveria ser uma bolsinha prática. A Ludovica reuniu dicas da Belliz para otimizar a sua:

1) INVISTA EM PRODUTOS MULTIFUNÇÕES

Algumas marcas já desenvolvem produtos com mais de uma finalidade, o que ajuda muito nesse momento. Mas aqui também vale abusar da criatividade para criar novas funções, principalmente na hora da maquiagem. O lip tint pode virar blush, a sombra para os olhos serve também para corrigir as sobrancelhas, o protetor solar com cor pode substituir a base. São várias alternativas, basta adaptá-los.

2) PREFIRA ACESSÓRIOS MENORES

Apostar em versões compactas de acessórios como pinceis e esponjas, é a melhor alternativa para garantir o retoque da maquiagem entre um compromisso e outro sem ocupar espaço. Outra dica importante é levar apenas os modelos coringas, como pincel língua de gato, chanfrado, sombra e um com maior quantidade de cerdas para aplicação de pó.

3) DIMINUIA AS QUANTIDADES

Às vezes os produtos unitários em quantidades muito grandes podem ser os principais vilões do nécessaire lotado. Essa é a hora de pensar se o volume de cotonetes, algodões e lenços, por exemplo, é realmente necessário ou se é possível levar um número menor e repor quando for preciso.

4) ESCOLHA PRODUTOS MINIATURA

Versões miniatura, compactas ou on the go, de produtos que não podem ficar de fora do nécessaire vão ajudar a ocupar a metade do espaço que os tamanhos normais ocupariam. Prefira levar desodorantes, shampoos a seco, creme para mãos e até itens de make como máscara de cílios e batons em medidas menores para garantir aquele espacinho extra.