Você conhece alguém que fez cirurgia para retirar o excesso de pele nas pálpebras e o olhar ficou arregalado? Ou a amiga que exagerou no botox? Com as novas tecnologias, os novos procedimentos estéticos prometem minimizar os efeitos do tempo. Porém, valorizando a naturalidade. Afinal, todos querem uma aparência jovial, mas sem perder as características físicas, e sem demonstrar que passou por uma intervenção médica.

De acordo com a dermatologista Alessandra Serquiz, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), as tecnologias estão em evidência com aparelhos que prometem resultados eficazes em poucas sessões. Tudo isso sem retirar o paciente de suas atividades. “Cada vez mais se buscam resultados naturais em que a pessoa rejuvenesce mas não fica estigmatizado que realizou procedimentos em excesso”, explica.

No período das férias existe o aumento da procura, principalmente, por cirurgias plásticas como próteses de mama, lipoaspiração e implante capilar. A explicação: as pessoas reservam esse período para se recuperarem e estarem bem ao fim das férias. De acordo com a especialista, os procedimentos mais procurados são a toxina botulínica, preenchedores de ácido hialurônico e procedimentos para flacidez tanto facial como corporal.

E o melhor! Existem as novidades que prometem ser tendência em 2020. Confira:

- Microagulhamento robótico com agulhas de ouro - É o novo queridinho do mundo da dermatologia e da estética, porque é um avanço do tradicional microagulhamento que era feito através do rolinho de agulhas. Essa nova versão faz uma associação de microagulhamento com a radiofrequência e, por isso, proporciona resultados mais satisfatórios e com um tempo de recuperação bem mais rápido. Com essa tecnologia é possível amenizar o aspecto da pele com cicatrizes ocasionados por espinhas, resolver problemas de melasma, flacidez, estrias entre outros.

- Black Peel - Também é conhecido como Carbon Peel, Peeling de Carbono ou Hollywood Peel. É um tratamento a laser que ilumina o rosto, sem descamação. Ficou famoso por ser usado pelas atrizes de Hollywood, preferido das estrelas antes de uma estreia ou de uma apresentação pelo seu efeito imediato. Nele se utiliza o laser após a aplicação da máscara especial de carvão ativado – um potencializa o efeito do outro. O resultado é a renovação das células, melhorando a textura, a cor e a aparência geral da pele, que fica mais sedosa. Tudo isso sem o efeito incômodo da descamação nos dias seguintes como acontece no peeling comum.⠀

- Ultraformer III - Oferece o que há de mais inovador no mercado porque trata não só a pele, mas também a gordura e a musculatura. Isso gera uma retração que melhora muito a flacidez e estimula o colágeno. Os resultados são tão surpreendentes, que após a primeira sessão já se enxerga melhorias significativas. De acordo com o objetivo do paciente, ele precisará de uma sessão anual se aplicado na face ou três sessões corporais. Após a sessão, o corpo produz colágeno por 3 meses, que é quando o resultado chega em seu ápice. ⠀

- Drug Delivery - É uma técnica que tem como objetivo facilitar a entrada e potencializar a ação de ativos (de acordo com cada caso) na pele, de um jeito profundo e concentrado. As principais indicações do Drug Delivery são para tratamentos de manchas, rugas, flacidez, rejuvenescimento, poros abertos, cicatrizes, estrias, cicatrizes de acne, olheiras e queda de cabelo.