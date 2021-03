A empresária e digital influencer Nathália Faria Parente, conhecida como Nathi Faria, esteve na unidade da Ice Laser, em João Pessoa, na Paraíba. Filha do ex-governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, e irmã do Ministro das Comunicações, Fábio Faria, Nathi passou pela quinta sessão de depilação a laser.

“Fico impactada com a modernidade dessa máquina, completamente indolor, rápida e confortável”, relatou sobre o procedimento.

A rede de depilação Ice Laser anunciou recentemente que, em abril, vai abrir uma unidade da marca em Natal, no Rio Grande do Norte. A rede trabalha com um processo indolor de retirada dos pelos através do método de varredura com um equipamento que trabalha com a ponteira resfriada entre -3º a -5º C. O processo exige um mínimo de 10 sessões para sua finalização, que traz um resultado de tratamento efetivo contra foliculite, eliminação definitiva dos pêlos e clareamento da área depilada.