O ouro é um elemento mineral valiosíssimo que pode ser usado de diferentes maneiras, inclusive com diversos benefícios para a pele, especialmente a do rosto. Se você é fã de uma pele com aquele viço natural, confira alguns motivos para desejar ainda mais esse metal no seu dia a dia.



- Reduz rugas e linhas de expressão, sendo um poderoso anti-aging que deixa a pele mais sedosa e firme



- Por ter benefícios antioxidantes, a máscara de ouro rejuvenesce as células e a pele



- Supre as deficiências e necessidades, trazendo mais vitaminas e minerais para a pele facial



- Uniformiza o tom da pele, trazendo luminosidade e viço



- Regula o equilíbrio da água na epiderme promovendo mais hidratação do local tratado