Compreender o quão pessoal é a relação entre o profissional da beleza e o cliente foi um dos primeiros passos analisados pela cabeleireira e maquiadora Ana Simiema antes de reabrir o salão localizado no Setor Sul. “Com esse isolamento e todas as mudanças que têm acontecido no mundo, percebo que as pessoas estão com uma necessidade muito grande de transformação interna e externa, e isso reflete-se no cabelo. A maioria dos clientes que chegam no salão quer mudar o corte”, conta.

No período de quarentena, quando Ana precisou fechar as portas do salão, a profissional precisou usar a criatividade para tentar afastar a crise. Seguindo tendência de outros espaços de beleza de São Paulo e Rio de Janeiro, a cabeleireira apresentou serviços em forma de vouchers, para que as pessoas pudessem usá-los quando o isolamento afrouxar. “Inclusive ainda estou trabalhando com essa opção para aquelas pessoas que estão mais fragilizadas e não querem sair de casa”,diz.