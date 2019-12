A sul-africana Zozibini Tunzi venceu o Miss Universo 2019 neste domingo (9). O evento foi realizado em Atlanta, nos Estados Unidos, e contou com outras 89 candidatas. Ao receber a coroa, a Miss África do Sul fez declarações contra o preconceito, o racismo e o machismo.

“É uma honra absoluta representar, como negra e africana, a inclusão e a diversidade... Eu quero que as crianças olhem para mim e vejam seus rostos. E quero que elas vejam seus rostos refletidos no meu", disse.

Zozibini é a terceira sul-africana a levar o título, após as vitórias de Demi-Leigh Nel-Peters (2017) e Margaret Gardiner (1978). Ela também é a primeira negra a vencer o concurso desde 2011, quando Leila Lopes, de Angola, ganhou no Brasil. “A sociedade foi programada durante muito tempo para não ver a beleza de maneira negra. Mas agora estamos entrando em um tempo em que finalmente as mulheres como eu podem saber que somos bonitas”, contou a vencedora.

Brasileira

O segundo lugar do concurso ficou com Madison Anderson, di Porto Rico, e o terceiro foi para a mexicana Sofía Aragón. Já a brasileira Julia Horta ficou classificada entre as 20 mais bonitas, mas não avançou até a rodada final.