Que mulher nunca sonhou em acordar maquiada, bela e pronta para enfrentar o dia sem ter que passar batom, delineador, corretivo, lápis para corrigir falhas nas sobrancelhas e outras imperfeições que incomodam?

Parece coisa de novela, certo? Mas esse desejo pode ser realizado por meio da micropigmentação, procedimento estético que, apesar de difundido, ainda gera muitas dúvidas. Por isso, a especialista Jéssica Silvetty esclarece os principais mitos e verdades sobre essa técnica de embelezamento.

Afinal, o que é micropigmentação? Segundo Jéssica, dermopigmentação ou maquiagem permanente é uma técnica cosmética que utiliza o método de tatuagem para produzir padrões que se assemelham à maquiagem, principalmente na sobrancelha, nos lábios e nas pálpebras. “Com a micropigmentação é possível ter olhos delineados, sobrancelhas desenhadas, boca e maçãs do rosto rosadas, trazendo uma aparência jovem e saudável e, sobretudo, com aspecto natural”, afirma a especialista.

Veja mais detalhes abaixo:

1 - A micropigmentação é um procedimento definitivo?

Não. O efeito é temporário, pois a penetração do pigmento é feita em uma camada mais superficial da pele, o que faz a coloração se perder com o tempo. No caso das sobrancelhas, é usada uma técnica chamada fio a fio em que o preenchimento é feito com fios desenhados que imitam e se intercalam entre os pelos reais, tornando o trabalho mais delicado e que não é confundido com tatuagem. A duração é de seis meses a um ano, com retoque cerca de 40 dias após a sessão.

2 - O procedimento pode ser feito por pessoas que não têm pelo algum?

Sim. A micropigmentação é indicada para corrigir falhas na região ou para quem não tem nenhum pelo, pois é possível reconstituir o formato e a espessura.

3 - Inicialmente a sobrancelha ficará com uma cor mais escura?

Sim. Pelos primeiros 30 dias, aproximadamente, a coloração das sobrancelhas ficará um pouco mais escura do que o resultado final.

4 - É possível aplicar a micropigmentação nos lábios de quem tem alguma falha?

Sim. Pessoas que possuem cicatrizes na região também podem disfarçar ou atenuar o problema com a micropigmentação. A mulher poderá ter os lábios perfeitamente definidos como sempre sonhou. Com a técnica de micropigmentação labial é possível obter dois efeitos: batom e aquarela.

5 - A micropigmentação labial corrige assimetrias?

Sim. Além de trazer aos lábios a cor desejada, é possível corrigir assimetrias e ajustar em proporção o lábio superior e inferior.

6 - Micropigmentação nos lábios dói?

Depende. Cada pessoa tem uma tolerância diferente à dor. Por ser um procedimento pouquíssimo invasivo costuma não ser muito dolorido, mas, ainda que se possa aplicar creme anestésico na região, é normal sentir um leve desconforto antes e depois do procedimento.

7 - Nas pálpebras, a micropigmentação é só efeito cosmético?

Sim. A técnica consiste em pigmentar um traço nas pálpebras superior ou inferior, ou até mesmo nas duas. O intuito do procedimento é criar um olhar mais expressivo, bonito e também corrigir imperfeições. Para quem não vive sem lápis ou delineador, a micropigmentação nos olhos garante o mesmo efeito sem ter que se maquiar todo dia, além da praticidade de não precisar retocar nem corrigir os borrados.

8 - Não é preciso manter cuidados específicos após a micropigmentação.

Não. Existem, sim, diversos cuidados no pós, como ficar uma semana sem tomar banho de piscina, mar, evitar exposição ao sol e exercício físico. Costumo sugerir às pacientes que não usem ácidos, clareador de manchas ou façam peelings no local por 30 dias, pois esses procedimentos podem interferir no resultado final.

9 - Há contraindicações para a micropigmentação?

Sim. O procedimento não é indicado para pessoas com doenças específicas na derme, assim como para determinados grupos, como pessoas com vitiligo, em tratamento de quimioterapia, gestantes e até quem esteja realizando um tratamento agressivo para cútis, como alguns peelings.

10 - Apenas mulheres podem se submeterem à micropigmentação?

Não. O procedimento também é indicado para homens com falhas nos pelos ou inclusive sem pelo algum na região das sobrancelhas.

11 - Quem é calvo pode se submeter à micropigmentação?

Sim. A micropigmentação capilar é indicada para camuflar alguns tipos de falta de cabelos, como calvície e cicatrizes no couro cabeludo. A técnica não substitui a tintura para fios brancos, é claro, mas existe um resultado efetivo para rejuvenescimento, pois harmoniza o rosto e embeleza. E não se esqueça de procurar um profissional capacitado para realizar seu procedimento. Os equipamentos e materiais utilizados devem ser aprovados pela Anvisa.