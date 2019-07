Tem gente que não deixa de usar perfume nem mesmo na hora de dormir. Em contrapartida, há outras pessoas que até gostam de fragrâncias, mas têm medo de exagerar ou não sabem como usar. Escolher o perfume certo pode mesmo ser difícil. Com tantas variedades, muitas pessoas acabam comprando pela marca, por indicação de amigos e até pela embalagem!

Segundo Cesar Veiga, expert em perfumaria do núcleo de inteligência olfativa do Grupo Boticário, o perfume nasce de uma ideia, um briefing, de uma concepção e uma necessidade do mercado. “Estamos em constante pesquisa de tendências e de oportunidades para trazer inovações em termos olfativos. Os perfumistas estão sempre pesquisando o que há de mais atual e os ingredientes são selecionados de todas as partes do mundo”, conta.

Na hora de comprar um perfume, é preciso levar em consideração a própria personalidade. “Por intermédio dos aromas você transmite a sua personalidade. As pessoas mais tímidas procuram perfumes mais cítricos e menos invasivos. Já as pessoas mais expansivas gostam dos frutais e de notas mais marcantes.” A estação do ano e o clima também devem ser considerados nessa hora, já que a temperatura do dia vai interferir na aderência da fragrância na pele.

Na perfumaria existem várias classificações da forma de apresentação dos aromas: colônias ou splashes colônias, que são as mais frescas, feitas para prolongar a sensação de conforto após o banho, trazendo refrescância para dias quentes; eau de toilette, que é o desodorante colônia, perfeito para o dia a dia; e o eau de parfum, para ocasiões mais especiais. “A diferença é a quantidade de matéria-prima diluída. A água de colônia tem menos essência, depois vem o eau de toilette, o eau de parfum, até chegar realmente ao parfum – esta forma não existe no nosso mercado porque tem uma concentração muito alta e quase inacessível”, explica Cesar.

Dicas do expert

Para saber o que levar em consideração na hora de escolher o seu perfume, o especialista Cesar Veiga esclarece algumas dúvidas.

Devo testar o perfume antes de comprar?

Sim, é muito importante, porque cada pessoa tem na pele o seu cheiro pessoal, que vai combinar com o perfume. Ao avaliar as fragrâncias na loja, é importante ver como ela vai combinar com seu cheiro pessoal. Aplique um pouco na pele e veja como é o comportamento do perfume.

Posso usar o mesmo perfume durante o dia e durante a noite ou devo ter mais de uma opção?

Perfume é como uma roupa, transmite uma intenção e sua personalidade. Então, você tem de se sentir bem com seu perfume. Geralmente, não há uma regra definida, mas, se a pessoa vai para uma reunião de negócios, as famílias florais mais leves e os amadeirados mais discretos vão bem com essa ocasião. Agora, para uma balada, os perfumes mais adocicados, como os orientais, podem ser indicados porque são mais marcantes.

Em que lugar do corpo deve ser aplicado o perfume?

Perfume é feito para passar no corpo todo, mas existem pontos-chave onde o perfume se instala mais: atrás da orelha, no pescoço, na região da dobra dos cotovelos, pulso, peito e atrás dos joelhos.

Existe algum momento em que o perfume é proibido?

Não existe essa interdição, mas é ideal ter bom senso. Se você vai para um ambiente mais discreto, que não deve chamar muita atenção, procure as fragrâncias menos invasivas.



Bazar

Confira cinco lançamentos do mercado

212 VIP Rosé Extra - Carolina Herrera

Traz um glamour festivo. O perfume de topo é uma mistura enérgica e otimista de licor de cereja, lichia e tangerina. No corpo do perfume, o forte caráter da amêndoa amarga se mistura com a irreverência do buquê floral. O toque “extra” pode ser encontrado na base: uma mistura inebriante de Queenwood, baunilha de Madagascar e fava tonka, que exala segurança e sensualidade.

Preço: R$ 489 (80 ml).

Elysée Blanc - O Boticário

A perfumaria foi buscar na Índia o segredinho do seu lançamento premium, o Elysée Blanc. Foi naquele país, famoso por suas cores, manifestações culturais e aromas tão característicos, que a marca encontrou a jasmim sambac – uma das variedades mais perfumadas da flor – e utilizou um processo artesanal que faz toda a diferença na entrega da sua variedade olfativa: os botões da flor são colhidos ainda fechados para manter os acordes olfativos puros.

Preço: R$ 219,90 (50 ml).

Belle Lã - Eudora

A deo colônia Belle Lã traz o toque macio da lã por meio das notas florais de jasmin e rosa, combinadas ao toque caloroso das especiarias, notas de âmbar, revelando uma fragrância delicada e envolvente.

Preço: R$ 74,90 (95 ml).

Far Away Rebel - Avon

Uma mistura aveludada de chocolate salgado com caramelo, creme de cassis e a sensual flor de laranjeira marca o Far Away Rebel. É um perfume ideal para mulheres corajosas e independentes, criando uma combinação que dura do dia até a noite.

Preço: R$ 65,99 (50 ml).

Química de Humor - Natura

A fragrância tem a nota olfativa de romã, fruta que simboliza o amor, com o contraste da piper, pimenta da biodiversidade brasileira. Química de Humor Feminino é uma fragrância com caminho olfativo frutal, com protagonismo de notas da romã, fruta explosiva e afrodisíaca. A novidade é que o perfume pode ser misturado à Química de Humor Masculino, dando a maior química. A combinação pode ser feita na própria pele, borrifando a quantidade que cada um desejar.

Preço: R$ 104,90 (75 ml).