Os gadgets de beleza chegaram para ficar e são grandes aliados da skincare. Primeira etapa do ritual de beleza da pele, esses massageadores faciais prometem uma limpeza profunda da pele do rosto, com uma massagem que combina função vibratória e delicadas pulsações. A técnica auxilia na remoção de impurezas, resíduos de maquiagem, proporcionando uma pele mais hidratada, iluminada e, alguns, até mais jovem.

Agora, a Foreo, empresa sueca já tradicional, lança o primeiro massageador inteligente, que analisa a saúde da pele. Chamado de Luna fofo, este aparelho tem uma dupla de ponteiras de ouro na parte traseira. Esses sensores analisam a saúde da pele e envia um relatório completo sobre como tratar o rosto.

Funciona da seguinte maneira: você sincroniza o seu aparelho com o aplicativo da marca, no seu celular. No app você vai preencher os dados sobre a sua pele (tipo, idade etc.). A partir dessas informações, o aparelho vai começar a fazer a análise da pele.

O aplicativo pede que você posicione os sensores na face (bochechas, testa e nariz, respectivamente). O aparelho faz toda uma análise sobre a saúde da pele e entrega um relatório completo sobre o estado dela. Nessa apresentação há resultados, como pontuação do estado da pele (de 0 a 100), nível de hidratação, idade da pele X sua idade e um passo a passo completo da limpeza que você deve fazer no rosto.

O Luna Fofo programa a intensidade das vibrações conforme a necessidade de cada área. E esse relatório deve ser feito a cada uso, conforme a saúde da pele naquele momento. O aparelho pode ser utilizado por todos os tipos de pele, pois ele será programado de forma totalmente personalizada para você.

Segundo a Foreo, o aparelho consegue resultados incríveis porque ele é totalmente personalizado. O aparelho só reconhece um usuário. Então ele sempre será ligado a uma só pessoa. Ele funciona a partir de três pilhas AAA. Em média, cada carga rende até 400 usos. Ele é feito com silicone especial, que não estraga e é higiênico.

Queremos!