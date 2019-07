Sabemos que maquiagem é uma grande paixão das brasileiras. Seja em maior ou menor quantidade, com cores neutras ou vibrantes, quase todas as mulheres gostam de realçar a beleza com truques bacanas de make. Mas quando o assunto é o cuidado com a pele do rosto, antes e depois da maquiagem, muitas dúvidas ainda aparecem, não é mesmo? Pensando nisso, selecionamos três questões importantes na hora de maquiar e tratar o rosto. Quem faz os esclarecimentos é a equipe da marca brasileira de dermocosmeticos, Extratos da Terra. Confira:



Dormir com maquiagem causa acne

Verdade. A maquiagem pode bloquear os poros, aumentando a oleosidade da pele e provocando a acne. Então, antes de dormir, remova todos os resíduos do jeito certo e com produtos adequados para essa tarefa. Isso é muito importante para a saúde da pele.

Lavar o rosto só com sabonete remove a maquiagem

Mito. Por mais que pareça, água e sabão não removem a maquiagem por completo. Primeiro é preciso retirar a make com produtos adequados e depois lavar o rosto por completo com o sabonete certo para o seu tipo de pele. ⠀⠀⠀⠀



Deve-se limpar o rosto antes de usar maquiagem

Verdade. A limpeza feita corretamente é importante para manter a maquiagem por mais tempo. Além disso, essa preparação também deixa o rosto com aspecto saudável durante e depois da make.