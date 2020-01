Delineador neon é a mais nova tendência de beleza do carnaval. Apostar nos tons de laranja, rosa e verde limão, de acordo com a maquiadora Tati Macedo, fará o traço colorido aparecer das mais variadas formas e fantasias. “Celebridades como Rihanna, Camila Mendes e Kendall Jenner são algumas que já se renderam ao olho gatinho em cores vibrantes e shapes geométricos, transformando uma simples make em um olhar hipnotizante. Faça sempre traços pequenos e vá aumentando na medida em que achar que pode ir. Como a cor é vibrante, pode chocar de início” orienta a especialista.

Confira o passo a passo de como realizar uma make neon:

1- Com a pele limpa e hidratada, passe um primer. Ele ajuda a deixar a pele mais uniforme, esconde os poros abertos e as marcas de expressão e, até, diminui a oleosidade. Além disso, são ótimos aliados para fazer a maquiagem durar mais nessa folia.

Como é uma maquiagem de carnaval, não precisa carregar na pele. Dê preferências para bases de acabamentos leve e mate ou Bb cream.

2 - Use corretivo líquido nas áreas dos olhos, um tom mais claro que o da base. A forma correta de aplicar o corretivo nas olheiras é desenhar um triângulo com a base para cima e a ponta para baixo. Além de disfarçar a área escurecida, o truque deixa a região mais luminosa.

3- Para blush, dê preferência para Lip tint nas maçãs, para dar um efeito de queimadinha de praia e deixar a make mas natural. Dá para utilizar o lip tint nas bochechas, lábios ou até mesmo nos olhos, lembrando que como ele é uma tinta, um corante, quanto mais você aplica mais intenso a pigmentação dele fica. É importante lembrar de sempre aplicar o Lip tint com suaves batidinhas, assim o produto adere melhor na pele e você consegue um efeito bem natural e esfumado.

4- Passe o iluminador nas partes mais altas do rosto, como maçãs, ossinho do nariz e o arco das sobrancelhas. Esse é momento de você se jogar no iluminador sem medo de ser feliz.

5- Para os lábios, Lip tint com uma “esfumadinha” para dar um efeito natural.

6 - Cílios postiços não podem faltar nesse carnaval! Você pode optar por um mais volumoso. Mas a dica da maquiadora Tati Macedo é passar cola e esperar ela secar um pouquinho antes de colocar direto nos olhos, pois assim ele adere melhor na fixação.

7- No delineador, pode utilizar um líquido neon, de cor laranja, com pincel chanfrado. O primeiro passo para fazer um risco de delineador certinho é definir uma linha entre o fim do olho e o fim da sobrancelha. Feito o risco da parte externa do olho, é hora de começar a contornar a pálpebra. Para acertar na linha de contorno dos olhos, a dica é deixar os olhos abertos. Siga sempre a raiz dos cílios para que o risco saia perfeito. Se preferir deixar o delineador mais ousado e digno de uma folia, acrescente aplicações de strass. Não há dúvidas de que esses detalhes fizeram toda diferença nessa make. Para colar, utilize cola de glitter ou de cílios postiços.

8- E para finalizar, aplique gloss nos lábios para intensificar a boca.