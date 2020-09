Com a obrigatoriedade das máscaras de proteção, devido à pandemia da Covid-19, muitas dúvidas surgem em relação ao uso de maquiagens. Pensando nisso, o F5 conversou com o maquiador Júnior Mendes, do programa Fábrica de Casamentos (SBT) e queridinho das celebridades, para dar dicas.

Mendes conta que a aposta do momento são os olhos, que ganham destaque com o advento das máscaras. Para ele, as sombras coloridas e delineados bem marcados e criativos, são ótimos jeitos de manter estilo mesmo com o novo item obrigatório.

Famosas como Maisa, Larissa Manoela, Giovanna Lancellotti e a Kéfera, já aderiram à tendência. Na opinião de Mendes, as amantes do batom, não precisam se desesperar. Ainda é possível usar o item de beleza desde que ele seja matte, ou seja, não saía com facilidade para não correr o risco de manchar a máscara de proteção. Os contornos labiais no tom nude também ganham adesão neste momento.

Qual é a principal tendência de maquiagem agora, momento em que a máscara é essencial e obrigatória?

Já que o olhar fica enfatizado com as máscaras, tenho visto olhos bem trabalhados e marcados, uma preocupação de caprichar mais o olhar. Você pode escolher uma make neutra, no tom de nude, ou optar por levantar o look. Mesmo com a máscara você tem essa opção e isso é muito bacana.

Quais são as principais dicas para quem deseja acertar na maquiagem com máscaras?

Sombras coloridas, delineadores mais gráficos, olhos bem esfumados e um acabamento melhor ao olhar. Gosto dessa brincadeira, mesmo quando a máscara é estampada, você pode fazer olhos coloridos. Hoje em dia não tem essa coisa de combinar a maquiagem com a roupa que você usa, e com a máscara é a mesma coisa. Cor é a aposta da vez.

E com os olhos mais destacados, como é a relação com os cílios? Pode usar e abusar do rímel?

Os cílios é um aliado da vida, e agora ainda mais. Mas hoje em dia cílios gigantes é muito ultrapassado. Há dois anos era tendência, mas atualmente tem que ter um tamanho ideal. Com certeza eles estão em destaque e completam o look.

E o batom, vai ficar guardado na bolsa das mulheres por muito tempo?

Acredito que as cores mais fortes como o batom vermelho, sim. Mas ainda assim dá para trabalhar o contorno de uma forma suave. Tons nude e cor de boca são perfeitos para este momento, afinal, quando você vai para um restaurante, por exemplo, dá para tirar a máscara. E dá para usar batom matte, que não "carimba". São outros aliados [risos].