METRAGEM

Para saber a quantidade necessária de papel para revestir determinada área, tenha em mãos as medidas precisas de largura e altura do local a ser recoberto. Não adianta ter apenas a metragem quadrada, pois os rolos costumam ter largura e comprimento distintos. Além disso, considere que, se o papel for estampado, a perda será maior, pois será necessário acertar a emenda dos desenhos.

RESISTÊNCIA

Varia de acordo com a finalidade de uso do papel. Os de uso comercial, em geral, de base vinílica, são mais resistentes à abrasão e à limpeza pesada, sendo desenvolvidos especialmente para áreas com maior circulação de pessoas. Já os residenciais oferecem maior variedade de estampas e resistência adaptada a áreas onde a circulação é menos intensa. Evite apenas usar papel de parede em áreas externas ou sujeitas a umidade, como cozinhas e banheiros. A exceção são os lavabos, onde eles são muito bem-vindos.

CRONOGRAMA

O papel de parede é um material de acabamento e, portanto, deve ser um dos últimos itens aplicados em caso de construção ou reforma. Mais especificamente, assim que as paredes, rodapés e molduras estiverem completamente prontos e a área estiver limpa. Melhor ainda se a instalação acontecer após a montagem dos móveis planejados para evitar perdas desnecessárias do produto e danos causados durante a montagem.

APLICAÇÃO

É importante que a parede que vai receber o papel seja previamente preparada. Para um bom resultado, ela deve estar perfeitamente nivelada, lisa e, de preferência, coberta por uma demão de tinta.

LIMPEZA

É bastante simples. São necessárias apenas algumas gotas de detergente neutro em um balde de água, uma esponja ou pano úmido e um pano limpo e seco. Comece limpando a superfície de baixo para cima (para não sujar o rodapé), com a esponja úmida com água e detergente e, em seguida, passe o pano limpo e seco. É o suficiente. Em nenhuma situação utilize produtos abrasivos.