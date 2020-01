Durante o verão o protetor solar precisa de reforços. Para enfrentar as altas temperaturas a saída é incrementar a nécessaire e apostar também em produtos para cabelos, mãos e lábios. Mas se a intenção é manter a pele com um ar fresco e ainda mais natural, vale investir também em ítens específicos como primers, fixadores e a tão falada bruma.

Antes de tudo é preciso acertar na escolha do proteror: prefira sempre produtos com toque seco, do tipo oil free ou que contenham água termal em sua formulação. Aqueles com perfume hipoalergênico e característica não comedogênica, que evitam o aparecimento de cravos e espinhas, também são ótimas opções.

Outra dica importante é ficar de olho no fator de proteção, que nunca deve estar abaixo de 30. É importante adquirir o hábito de reaplicá-lo a cada quatro horas. Para os lábios, é possível encontrar no mercado protetoes com cheiro, gosto e até uma corzinha. Para corpo, óleos com proteção casam perfeitamente com peles mais sensíveis.

Make

Feito isso, é hora de partir para a make, que precisa aguentar o calor. “É muito comum nesse período a gente ver delineadores, máscaras ou mesmo batom, escorrendo ou borrados por conta da oleosidade da pele e transpiração. Por isso, o primemiro passo é innvestir em produtos à prova d'água", ensdina o make-up designer Anderson Bueno.

Na lista de queridinhos do especialista, base com filtro solar, máscara de cílios e batom - de preferência aqueles de longa duração. "Como estes produtos costumam ser mais secos, é preciso ter cuidado para o lábio não parecer ressecado ou craquelado demais. Hidrate sempre os lábios e beba muita água", orienta.

Na temporada de calor, vale suspender os produtos mate e investir em opções cremosas. A grande tendência é usar sombra líquida, blush cremoso e gloss, que também pode fazer as vezes de iluminador nas têmporas - dando um efeito molhado que é a cara do verão. De tempos em tempos, aplicar a bruma tem se tornado uma etapa quase obrigatória. Feita com ativos especiais, ela a hidratar a pele — antes e depois da maquiagem. É o caso de produtos que são feitos à base de extratos de aloe vera, camomila e chá verde.

Hidrate-se

Ao final de um dia intenso de sol, nada mais justo que hidratar a pele com produtos refrescantes. Sprays de água termal ou água de coco, assim como fórmula com hidratantes leves, podem ser reaplicados ao longo do dia para manter cabelo e pele equilibrados.

Para revigorar a pele do rosto, nada melhor do que um gel de limpeza, sem sabão. Para o corpo, sabonetes cítricos são ótimos para banhos de imersão. Para espantar toda e qualquer ansiedade, jogue na espuma alguns galhos de alecrim e relaxe. Por fim, hidrate mãos e cutículas, pois com as temperaturas elevadas essas regiões podem ficar desconfortáveis.

Cabelos

Outra dica importante é não deixar de pensar nos cabelos. O leave-in evita a perda de aminoácidos pela radiação solar. Já o protetor solar vai impedir que os fiquem ressecados e quabradiços. Assim como na pele, também vale borrifar água termal nos fios ao longo do dia. Esta é a época perfeita para deixá-los ao natural e abusar dos penteados. Aposte nos scrunchs, fivelas com diferentes estilos, tiaras com nozinho, e laços de fita - os acessórios com pegada anos 90 voltaram com força.