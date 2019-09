A primavera começou nesta segunda-feira (23). Com a nova estação também chegam as inspirações de make para a temporada. Maquiagens mais rosadas, brilhosas e blush marcado fazem parte do conjunto de tendências para essa época do ano. De acordo com o maquiador Paulo Lobo, do Oliver Salon, a estação é uma ótima oportunidade de ousar.

"Para a primavera, gosto de recomendar cores mais vivas para os olhos ou até mesmo neon. Elas combinam bem com o florido da estação e contrastam bem com todo tipo de pele. Rímel também faz parte da make dos olhos, mas nada de abusar muito", diz.

Para a pele, a dica é focar no glow. "O efeito brilhoso nunca sai de moda. A pedida para a primavera de 2019 é se jogar nos iluminadores e brumas brilhosas. Para o blush, a dica é focar nos tons rosados para dar aquela impressão de pele que pegou um solzinho do final da tarde."

Para os lábios, segundo o profissional, o lip tint chegou para ficar. "O produto é uma ótima opção para colorir os lábios sem chamar muita atenção. As opções de cores são variadas e para todos os gostos. Vai desde o vinho escuro até o rosa mais claro. Recomendo o uso de uma cor intermediária, mais puxada para o vermelho claro. O lip tint também pode ser utilizado como blush na hora do aperto, deixando as bochechas naturalmente rosadinhas", explica Lobo.

A hidratação da pele pós-make também é muito importante. "A mulher deve sempre estar atenta à hidratação. Por mais que o inverno tenha passado, o cuidado na primavera também é importante. Fazer a preparação de pele antes da make, removê-la corretamente e fazer a hidratação depois ajuda muito no cuidado da face", conclui o maquiador.

Dicas

Confira 6 produtos de make para usar na primavera.

1- Corretivo;

2- Pó translúcido;

3- Iluminador;

4- Rímel;

5- Blush;

6- Lip tint.