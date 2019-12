Contendo inúmeras inspirações e visto como uma vitrine das tendências de beleza, o Instagram é a rede social queridinha das amantes de make. As fotos mais lindas e caprichadas são postadas diariamente por um verdadeiro exército de beauty influencers.

E quem gosta de se maquiar dificilmente já não assistiu a alguns tutoriais que rolam por lá. Mas por que mesmo seguindo os tutoriais, o resultado caseiro sai diferente? "Certamente o talento da maquiadora conta, pois cada trabalho é único", comenta Claudia Mata, consultora da Ikesaki.

Ainda conforme a especialista, a qualidade dos produtos também. "Mas há alguns macetes que nem sempre são mencionados nos tutoriais", garante. Ela lista algumas dicas abaixo.

Confira:

Não tenha medo de exagerar

Para obter um resultado de "pele perfeita" para a câmera, ao contrário de outras situações, dá para usar e abusar da base e do corretivo.

Sobrancelhas superdefinidas e marcadas

Outro ponto da "maquiagem de Instagram" são as sobrancelhas bem marcadas. "Tanto na hora de preencher quanto na do contorno com uma cor mais clara, a ideia é realça", diz.

Cores marcantes

A marca das maquiagens HD são cores mais atrativas e fortes para que, na hora da foto ou vídeo, as cores não fiquem "apagadas". "Isso vale para os lábios, com um batom vermelho ou roxo, por exemplo, e para as pálpebras, com sombras fortes e esfumadas como rosa, preto, azul."

Iluminador

O iluminador é o queridinho das blogueiras. "Use e abuse do iluminador para criar efeitos de pontos de luz. Na maquiagem da selfie, ele faz toda a diferença", finaliza.