Fazer mechas no cabelo é uma excelente forma de iluminar o rosto e mudar o visual. Mas muitas mulheres não sabem que o remake no estilo requer mudança de hábitos. Lavar o cabelo todos os dias e deixar a hidratação de lado são coisas que não podem mais acontecer na vida da mulher que decide ter os cabelos dourados.

Para o hairstylist Bruno Oliver, por isso é importante que a mulher se programe antes de mudar o visual. "Consultar um profissional antes da mudança é algo primordial para quem quer fazer mechas. A avaliação técnica permite que ver qual estilo de mecha se adequa melhor ao cabelo da cliente, assim como o tom das madeixas", diz.

Outro ponto que precisa ser tratado é o teste de mechas. "Ele é o passo primordial antes da mudança de visual. O teste que vai dizer até que tom o cabelo abre e se os fios suportam os produtos utilizados. Muitos profissionais se arriscam por aí ao fazerem mechas em clientes antes do teste prévio, mas essa postura não é recomendada."

Segundo o profissional, a cliente tem que estar ciente que o cabelo com mechas gera custos. "Hidratações, óleos e cronogramas capilares devem estar dentro da rotina na mulher com cabelos dourados. Não adianta ter o cabelo perfeito por uma semana e não cuidar depois. A manutenção tem que ser constante", alerta o especialista.

Evitar a ida frequente a piscinas e mar também é outro ponto para se ter atenção. "O cabelo loiro tende a se desgastar muito se exposto ao sal da água do mar e se passar muito tempo na água de piscinas, por conta do cloro. A questão não é parar drasticamente, mas sim se prevenir com protetores, óleos e visitar seu profissional depois da exposição capilar", conclui Oliver.