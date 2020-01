Antes de começar a se maquiar, a dica do maquiador Evando Filho é apostar no trio adstringente, água termal e primer, o que vai fazer com que a pele fique mais receptiva aos produtos. “O primer, principalmente, vai criar uma espécie de camada de proteção e cobrir os poros, aumentando a durabilidade da make – mesmo com o clima quente de Goiás”, ensina. Para ajudar no aspecto “pele recém-chegada da praia”, um dos principais aliados do profissional é o iluminador, que deixa a derme com aparência fresca e viçosa. “Mas para isso é essencial encontrar o melhor produto para a sua pele”, alerta.

Na opinião de Evando, o grande desafio no uso do iluminador, principalmente quando se trata das goianas é não pesar na mão, correndo o risco de deixar o rosto com um aspecto sujo. “Temos no mercado versões líquidas, em bastão e até em pó. Uma boa dica é ir aplicando os produtos aos poucos, com cuidado e paciência, sempre nas partes mais volumosas do rosto, como no lado superior da bochecha, arco abaixo das sobrancelhas, queixo, testa e ponta do nariz”, ensina. Para finalizar, e deixar o rosto com aspecto matte, pó translúcido (incolor, soltinho e bem fino).