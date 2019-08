É comum ouvir que os peelings são procedimentos que só podem ser feitos durante o inverno. Realmente sol não combina com a técnica porque aumenta o risco de manchas. Peelings mais profundos devem mesmo ser evitados no verão, pois deixam a pele muito inflamada e consequentemente mais suscetível a manchas pós-procedimento e cicatrizes. A maioria dos ácidos é fotossensível e o paciente deve seguir à risca as orientações passadas pelo profissional. Além de evitar a exposição ao sol, é preciso usar filtro solar e evitar tocar na área tratada.

Mas a tecnologia dos tratamentos avançou tanto que não é preciso esperar uma estação específica do ano para ficar com a pele mais bonita. O importante é buscar um profissional de confiança. “A escolha é fundamental para não correr o risco do efeito rebote, retorno piorado daquilo que estamos tentando tratar”, explica a esteticista Karine Gouveia. “O profissional com conhecimento e técnica segura evita de aprofundar aquele peeling, de causar cicatrizes, queimaduras e quelóides”, completa a dermatologista Paula Azevedo.