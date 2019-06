Se antes lábios com cores fortes e olhos marcantes lideravam as produções de maquiagens, hoje a beleza natural está cada vez mais em alta. Assim, produtos que trazem a sensação de "acordei assim" dominam as prateleiras. "Os aspectos light e natural estão ganhando muito espaço, evidenciando produtos que enaltecem a harmonia já existente nos rostos, como o lip tint", comenta Bell Marçal, instrutora de maquiagem da Embelleze.

O lip tint, aliás, é o queridinho da vez. Trata-se de uma espécie de corante que, através do pigmento rosa, vermelho ou laranja, realça a cor natural dos lábios, dando um ar de saúde, e tende a durar um dia inteiro. Ainda de acordo com a profissional, o produto é extremamente versátil e pode ser utilizado com diversas finalidades nas mais diferentes ocasiões. "Não há segredo para sua aplicação, mas existem alguns truques bem legais que tornam o lip tint multifuncional", ensina Bell.

A especialista três dicas para arrasar com o produtinho tendência. Confira.

Batidinhas

Como um dos atributos do produto está na sua secagem rápida, é preciso ter um cuidado extra no momento de aplicá-lo. "Com apenas algumas gotas já é possível visualizar nos lábios a corzinha característica. Utilizando o pincel do próprio lip tint, basta aplicar a tinta na região central da boca e com o auxílio dos dedos ou de uma esponjinha dar leves batidinhas para espalhá-lo. Isso cria um degradê que oferece a maquiagem um aspecto ainda mais natural e evita que o produto se concentre apenas no local de aplicação, marcando ou manchando a área". Ainda segundo Bell, ao fazer a aplicação com os dedos, é importante lembrar de remover o produto antes da secagem completa. “A longa duração do lip tint pode dificultar bastante a limpeza e, se for o caso, deve-se esfregar as mãos com a combinação de sabonete líquido e esponja ou demaquilante e algodão", indica.

Brinque com as camadas

Caso a ideia seja preparar um look mais noturno ou que evidencie ainda mais a região da boca, o lip tint também pode ser uma ótima opção. Devido a textura leve, ele possibilita uma criação de camadas e a cada nova aplicação, a tonalidade escolhida fica mais evidente. "É só ir aplicando o produto até alcançar a cor desejada. Caso fique forte demais, antes de secar completamente, um papel pode ajudar a retirar o excesso", explica.

Três em um

Por se tratar de um pigmento, além de um batom, o lip tint também tem feito a vez do blush e até mesmo da sombra. "Por essa questão, o produto se torna o trunfo perfeito e essencial para se ter bolsa, economizado espaço e garantindo ótimos resultados na make.” Ainda de acordo com a profissional, vale ressaltar que é preciso ser ágil para que o produto não seque e acabe danificando a maquiagem. "Para o blush, batinhas na região aplicada são suficientes para espalhar o produto. Já para a região dos olhos, um pincel fofinho e próprio para esfumar sombras é o mais indicado. Em ambos os casos, o acabamento precisa ser feito logo após a aplicação", finaliza.