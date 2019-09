Ludovica Implante capilar conquista mulheres Couro cabeludo e sobrancelhas podem ser refeitos através de procedimento minimamente invasivo

Apesar de a calvície ser associada ao sexo masculino, as mulheres também são acometidas pela queda de cabelo. Estima-se que no Brasil cerca de 42 milhões de pessoas tenham calvície, segundo a Sociedade Brasileira do Cabelo. O dermatologista Luiz Fernando Fróes Fleury Júnior, especialista em implante capilar, explica que as causas podem estar diretamente liga...