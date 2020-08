O que é micropigmentação de sobrancelhas?

n É o processo de implantação de pigmento na pele. Pode ser aplicada para corrigir falhas por meio de um efeito natural que imita os fios e também para corrigir assimetria. A técnica é realizada com um aparelho que se chama dermógrafo.

Micropigmentação é tatuagem?

nNão. A diferença entre uma micropigmentação e a tatuagem é a profundidade em que a agulha leva o pigmento na pele. Na micro, atingimos uma camada mais superficial, a derme, e na tatuagem uma camada mais profunda, a hipoderme. A tatuagem é algo definitivo porque na hipoderme não há renovação celular, diferente das camadas mais superficiais, que se renovam.

Quanto tempo dura?

nA durabilidade da micropigmentação é de, em média, oito meses a dois anos. Vários fatores influenciam nisso, como pele oleosa, exposição solar, uso de cosméticos na região, uso de medicamentos como Roacutan. Isso tudo faz a micro ter uma durabilidade menor.

Micropigmentação X microblanding

nEssas são duas técnicas diferentes: na micropigmentação, usa-se um aparelho motorizado em forma de caneta chamado dermógrafo. Com ele, usamos agulha de uma ponta, que trabalha fazendo pequenos furinhos na pele, depositando o pigmento para reproduzir um efeito de fios realistas. A microblanding é feita com o tebori, um tipo de indutor manual; ao invés de agulhas, nele são usadas lâminas.

Quanto ao resultado de cada um, depende da pele da cliente e da forma como o profissional realiza cada procedimento. Nas duas se conseguem resultados super naturais, mas a microblanding é uma técnica mais agressiva por causar pequenos cortes na pele; em contrapartida, os fios ficam mais finos e naturais. A durabilidade, porém, é menor.

O procedimento dói?

nDepende muito da sensibilidade de cada pessoa. Em geral, a micropigmentação é muito tranquila, tanto que algumas clientes até cochilam no processo. Usamos um anestésico tópico que tira bastante o incômodo. Já a microblanding costuma doer, por ser uma técnica mais agressiva.

O que é o efeito shading?

nA shading ou shadow, como também é conhecida, é uma técnica responsável por criar um efeito sombra. Deixa as sobrancelhas mais preenchidas e definidas, com aquele efeito de maquiagem, mas de forma natural.

Como saber qual o melhor design para cada rosto?

nO atendimento é feito de forma personalizada. Na avaliação com a cliente, o primeiro passo é analisar a pele. Se é seca ou oleosa, se possui poros dilatados, a cor, quantidade de pelos naturais. O principal ponto a ser analisado é o gosto de cada pessoa: como ela costuma usar as sobrancelhas dela no dia a dia, se tem costume de usar sombra, se usa henna. Tudo isso é importante para escolher a técnica correta para ela. Para a escolha do design também é interessante fazer o mapeamento (tirar medidas) dessa sobrancelha, valorizando os traços para que fique um resultado harmonioso e natural.

Existem contraindicações?

nAs técnicas são contraindicadas para gestantes, diabéticos, portadores de marcapasso, pessoas em processo de quimioterapia, fazendo uso de Roacutan e quem possui alergias tópicas e urticárias físicas.

Como é o pós?

nA cicatrização dura 30 dias. Esse é o tempo que a pele precisa para se regenerar. Os cuidados principais são: não molhar a região por 48 horas após o procedimento, usar pomada regeneradora duas vezes ao dia ao longo de duas semanas, não coçar, não arrancar casquinhas que por ventura aparecerem, não ficar exposto ao sol, evitar piscina, sauna, vapores e transpiração excessiva.