Mesmo com rotina de exercícios físicos e dieta balanceada, a gordura localizada persistente acaba não sendo eliminada na academia e incomoda muita gente. É o caso da bancária Christine Londe, de 40 anos. Com seis meses de lipo HD completados, ela conta que queria retirar a gordura localizada nas costas e abdome, que não estava conseguindo eliminar com exercício e dieta. “Eu treino há muito tempo, mas estava cansada de fazer sacrifícios e não conseguir resultados”, explica. “Aparentemente não era muita gordura, mas o médico tirou 4 litros”, conta.

Há cerca de dez anos, a bancária passou pelo procedimento de hidrolipo, que retira a gordura localizada de várias partes do corpo utilizando apenas anestesia local. “Nesse caso, fiz no pneuzinho somente. Gostei do resultado, mas é um procedimento bem diferente, porque apenas retira a gordura. A lipo HD desenha o abdome”, explica. Quanto ao procedimento mais recente, ela diz estar bem satisfeita com o resultado obtido. “O médico foi bem minucioso quanto à cirurgia. Me desenhou mesmo”, conta. “Fiz a lipo laser junto, que faz a retração da pele, deixando bem colada e sequinha”.

Os primeiros dias de pós-operatório foram os mais difíceis para Christine. Ela conta que o inchaço causa bastante desconforto, principalmente na região pubiana, e que teve fibrose no processo de cicatrização. Por isso, ela fez tratamentos com massagens, drenagens e carboxiterapia, procedimento realizado por meio da infusão de gás carbônico em diversas camadas da pele. “Fiz os tratamentos com a fisioterapeuta da equipe do cirurgião, porque são técnicas específicas para pós-operatório. Não é uma drenagem simples”, diz. “A carboxiterapia é um procedimento muito dolorido, que não tem nem comparação com o feito em clínicas de estética. Foi uma das piores dores que já senti”, revela.

Apesar do desconforto e complicações, ela conta que no quinto dia já estava até dirigindo. “Se você seguir o pós com todos os cuidados que o médico e a enfermeira recomendam, fica tudo mais fácil”, assegura. Para o sucesso do seu resultado, Christine encontra na atividade física a sua grande aliada. “É fundamental para a vida. Nesse caso, como a atividade física ajuda a modelar o corpo, em conjunto com o procedimento, o resultado é potencializado.”