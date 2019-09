Presença obrigatória na prateleira de quem é adepta do skincare, ritual traduzido por aqui como algo do tipo “cuidados com a beleza do rosto”, os massageadores faciais prometem limpar, remover impurezas e resíduos de maquiagem, além de estimular a pele mesclando funções vibratórias com delicadas pulsações – dizem as más línguas que trata-se de uma sessão de carinho capaz de conquistar até as testas mais franzidas. Segundo as propagandas, o resultado é uma pele mais hidratada, iluminada e, por consequência, mais jovem – promessa que, ao que tudo indica, agradou.

Traduzindo em números, o setor de beleza no Brasil movimentou mais de R$ 47,5 bilhões em 2018. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a previsão é que até o final de 2019 haja um crescimento de cerca de 2%. A explicação acerca da boa fase, segundo a entidade, passa por uma mudança de visão da indústria, que vem colocando no mercado produtos hipertecnológicos que dão mais autonomia ao usuário. No universo da maquiagem, por exemplo, é possível limpar a pele com uma escovinha de 400 rotações por minuto e depois aplicar a base com uma espécie de spray elétrico.