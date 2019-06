Os primeiros sinais do inverno já começam a aparecer. E o tempo frio pede um pouco mais de cuidados com a pele, o cabelo, a alimentação e até o look. Mas não é porque a temperatura está mais amena que devemos usar somente tons sóbrios. A dica do maquiador Evando Filho é apostar na vibração das cores.

“A proposta é uma make bem clássica, que deixa você irresistível. Olhos esfumados em tons de marrom-fosco, fácil de fazer. O acabamento fica por conta da máscara preta em várias camadas. Nos lábios, batom vermelho-rubro, bem aberto, com efeito matte. Pouco blush, só para esquentar um pouco as maçãs do rosto. Uma produção chique e com personalidade.”

Ficha técnica:



Foto: Ricardo Maruk

Beleza: Evando Filho

Modelo: Karla Braga