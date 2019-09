Tem coisa melhor do que um belo sorriso? Aquele bem aberto e sincero, sabe? Esse simples gesto é capaz de transformar o humor, irradiar boas vibrações e conquistar corações. Talvez por isso, e outros tantos motivos, o sorriso é uma verdadeira marca pessoal. E quando o assunto é a estética, as facetas de porcelana são uma ótima opção de tratamento para deixar o seu sorriso ainda mais bonito. O cirurgião-dentista Ady Reis conta mais sobre o procedimento. Confira.

O que são as facetas?

As facetas de porcelana ou lentes de contato dental, como são popularmente conhecidas, são laminados ultrafinos confeccionados em porcelana, cujo objetivo é corrigir cor, tamanho e formato dos dentes.

Essas facetas se popularizaram muito nos últimos anos. Qual o motivo desse sucesso?

Atualmente, esse procedimento tem atraído diversos adeptos devido a possibilidade de transformar radicalmente o sorriso e, consequentemente, a aparência e a autoestima de uma pessoa.

Quais são os principais benefícios da técnica?

Podemos citar a melhora da estética do sorriso, afinal um sorriso bonito conta muito na hora da conquista ou no momento de fazer aquela entrevista de emprego. Além disso, as facetas também ajudam na preservação da estrutura natural do dente, visto que o desgaste é mínimo graças à fina estrutura do material e, dependendo do caso, nenhum reparo precisa ser feito. Para completar, elas ajudam a restabelecer a função e resistência dos dentes, porque são uma solução simples que recupera a funcionalidade dos dentes em pouco tempo. Porém, quem adota essa técnica precisa prestar atenção na hora de praticar alguns hábitos, principalmente durante as refeições. As lentes são resistentes, mas se não houver os cuidados necessários, podem fraturar.

Com a popularização, muitos mitos surgiram. Quais são as maiores fake news sobre as facetas?

Sim, devido à popularização acabam surgindo diversas especulações, como, por exemplo, que as facetas podem corrigir dentes tortos ou esconder dentes escurecidos, o que não é verdade. Por isso, o ideal é sempre procurar um profissional capacitado para tirar todas as dúvidas.

É um procedimento caro?

O custo desse tratamento pode variar muito, devido a fatores como a cidade onde é feito e a especialização do profissional. Mas é importante ressaltar que é um tratamento que exige muito preparo e habilidade do profissional. Por isso, procure sempre um local que possua referência nesse tipo de tratamento, avalie casos clínicos já finalizados e escolha um dentista que lhe passe segurança.

É necessário manutenção?

As facetas de porcelana têm durabilidade média de 10 a 15 anos para pacientes que mantém bons hábitos com a saúde bucal. Ao longo dos anos, é normal que elas percam o brilho. Por esse motivo, é importante consultar seu dentista regularmente a fim de fazer o acompanhamento e manutenção, mantendo seu sorriso bonito e saudável.