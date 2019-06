O esqualano, molécula produzida pelo organismo, é responsável pela hidratação e retenção de umidade na pele, mas por volta dos 20 anos quando se começa a perder a capacidade de produção natural. De certa maneira, a idade também acaba coincidindo com uma intensificação da busca por produtos cosméticos para esconder imperfeições da pele, como marcas de acne, cravos, olheiras e manchinhas no rosto.

É exatamente dentro desse contexto que a especialista Ana Lia Vandoni orienta iniciar uma rotina de skincare. “Quanto mais cedo você começar a se prevenir dos sinais do envelhecimento, melhor será a saúde e o aspecto da sua pele ao longo do tempo”, diz a expert, citando o protetor solar como exemplo de produto que a gente deve se habituar a usar desde sempre.

Contudo, é importante ressaltar que, dependendo do estágio de envelhecimento da pele, só um tratamento dermatológico será capaz de surtir melhores efeitos. Por isso, não deixe de visitar seu médico para que ele possa receitar os melhores produtos para seu tipo de pele. “Em todo caso, os cuidados são sempre bem-vindos, pois a pele é um órgão que reage muito rapidamente aos processos. Se você nunca se preocupou com a sua pele e começar a cuidar, verá um retorno satisfatório antes do que imagina. Essa rotina pode incluir uma boa hidratação, um sérum adequado, um antioxidante, como a vitamina C, um produto para a região dos olhos para melhorar linhas e rugas e protetor solar, sempre”, enumera Ana Lia.