Não é novidade que os brasileiros são, em sua maioria, vaidosos. Tanto que, de acordo com o último relatório publicado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, o Brasil está em segundo lugar no ranking de procedimentos estéticos no mundo todo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E, segundo dados do censo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou 390% nos últimos cinco anos.

Tendo em mente que não existe a dita perfeição e que padrões não devem ser impostos a ninguém, um cuidado aqui e ali, desde que com responsabilidade, não faz mal a ninguém. Assim, a maior busca é por uma face mais jovem, atraente e harmônica. Para isso, homens e mulheres estão procurando cada vez mais procedimentos estéticos minimamente invasivos, não cirúrgicos.

De acordo com a dermatologista Alessandra Serquiz, os procedimentos faciais que os pacientes mais procuram atualmente incluem preenchedores com ácido hialurônico. “Essa substância é usada para harmonização facial, destacando regiões que favorecem o embelezamento do paciente. O uso de bioestimuladores de colágeno para melhora da flacidez, qualidade da pele e efeito lifting, e o uso da toxina botulínica para rugas de expressão, como os pés de galinha, são outros procurados. Ainda há as terapias capilares, como intradermoterapia, laser, terapia regenerativa e implantes capilares para calvície e queda capilar, lasers para tratamento de melasma, microagulhamento e o laser de CO2 fracionado para cicatrizes pós-cirúrgicas ou cicatrizes de acne”, completa.

Como são tratamentos não definitivos, o que facilita em caso de insatisfação do paciente, cada um desses procedimentos apresenta uma durabilidade. “Os preenchedores com ácido hialurônico duram de um a dois anos, dependendo da região, do material e marca escolhidos. Os bioestimuladores de colágeno têm durabilidade média de dois anos. Já a toxina botulínica perdura entre quatro a seis meses.” Segundo Alessandra, levando em consideração que todos esses processos são minimamente invasivos, as contraindicações para a realização dos tratamentos são para gestantes, pessoas com doenças autoimunes não controladas ou que tenham infecções em atividade.

Jovens e homens

Engana-se quem pensa que procedimentos faciais são realizados apenas por mulheres ou pessoas que já apresentam sinais de envelhecimento. “É cada vez mais frequente os pacientes buscarem procedimentos preventivos, o que faz com que eles envelheçam bem, sem necessidade, muitas vezes, de se submeterem a uma cirurgia plástica facial no futuro, por exemplo”, destaca a dermatologista.

Atualmente, a procura pela prevenção também parte do público masculino. “Os homens sempre foram vaidosos. O aumento da procura masculina tem a ver com o crescimento da segurança do próprio paciente e também da objetividade do tratamento. Eles estão percebendo que também são capazes de se tornarem suas melhores versões”, afirma a especialista.



Quando a cirurgia é necessária

Para a dermatologista Alessandra Serquiz, quando houver a necessidade, a dermatologia e a cirurgia plástica devem caminhar juntas para assegurar ao paciente o resultado almejado. “A união de conhecimentos clínicos e cirúrgicos com profissionais capacitados e especialistas, com vasta experiência e amplo conhecimento anatômico e funcional do paciente, pode possibilitar um tratamento completamente eficaz, com resultados altamente satisfatórios.”

É o que pensa também o cirurgião plástico Armando Teixeira. “É essencial que dermatologia e cirurgia plástica andem juntas. A dermatologia ocupa-se dos cuidados com a qualidade da pele, com a estimulação do colágeno, evitando envelhecimento precoce. E, mesmo quando o paciente necessita de cirurgia para rejuvenescimento facial, ele precisa ter uma pele de boa qualidade para obter um resultado satisfatório”, explica.

Segundo o médico, o procedimento para a face relacionado à cirurgia plástica mais moderno e procurado pelos pacientes hoje é a cirurgia facial vídeoendoscópica. “Por meio de pequenas incisões no couro cabeludo e com o auxílio de câmeras, conseguimos realizar um rejuvenescimento facial com menores complicações e recuperação mais rápida. Durante o procedimento, é feito um reposicionamento da musculatura e remoção do excesso de pele”, conta.

Conforme o cirurgião, outro procedimento muito procurado é a blefaroplastia. “Por meio dessa cirurgia, reduzimos a gordura das pálpebras, trazendo um olhar mais vivo e menos cansado ao paciente”, conclui.

Jato de plasma

Um procedimento estético que também tem ganhando notoriedade ultimamente é o chamado jato de plasma. Realizado com um equipamento eletrocautério, o tratamento tem a capacidade de melhorar desde a aparência de manchas solares e de envelhecimento, estrias, cicatrizes e olheiras até promover a despigmentação de tatuagens e o combate à flacidez. “O equipamento fornece um gás ionizado que pode ser aplicado na pele por meio de despigmentadores elétricos, que influenciam no tipo de profundidade e raio de ação do jato de plasma. Quando aquecido, chega à pele atingindo somente a camada mais externa, ativando o colágeno que vai auxiliar na cicatrização”, explica a esteticista Bruna Nunes Pereira, do Estúdio Nano.



Segundo a profissional , os resultados começam a ser percebidos entre cinco e sete dias após o procedimento. Antes disso, a pele fica com um aspecto mais ressecado e, com o passar dos dias, vai cicatrizando naturalmente, com o estímulo da própria derme. “A partir da primeira semana, muitos pacientes já conseguem notar resultados como uma pele mais lisa, sem manchas, mais firme e menos flácida”, conta.

Confira as principais indicações do jato de plasma:

- Áreas com sinais de idade;

- Áreas com manchas de sol;

- Áreas com verrugas filiformes e planas;

- Partes do corpo com dermatose em geral;

- Rugas e linhas de expressão;

- Pálpebras flácidas;

- Olheiras;

- Áreas micropigmentadas;

- Clareamento de tatuagens pequenas;

- Na face, como lifting;

- No colo e pescoço, trazendo rejuvenescimento;

- Na região da papada;

- Em locais com cicatrizes de acne;

- Em locais do corpo com estrias brancas ou vermelhas;

- Em locais do corpo com cicatrizes atróficas ou hipertróficas.