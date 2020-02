A pele é composta de diversas células que se renovam diariamente. Para este processo de renovação e remoção das células mortas, a esfoliação é o procedimento mais indicado.

Além de melhorar a aparência, esse tratamento potencializa a absorção de hidratantes e uniformiza a textura. Porém, antes de realizar a esfoliação, é preciso ficar atento a alguns cuidados.

Assim como a pele do rosto, a do corpo também está em constante renovação e é importante esfoliá-la para eliminar as células mortas que ficam acumuladas na superfície. Além disso, a esfoliação também ajuda a desobstruir os poros e remover as impurezas acumuladas com a sujeira e poluição do dia a dia.

Para isto, a Vialaser preparou uma listinha de dicas. Porém, antes de começar o processo, avalie o estado atual da pele. Se houver regiões inflamadas, machucados, cicatrizes ou qualquer outra lesão, evite esfoliar. Estar com uma pele saudável é primordial para um procedimento eficaz.

1. Capriche na limpeza

Para começar, é importante estar com as partes que serão esfoliadas bem limpas. Esse passo de preparação é essencial. Portanto, faça uma boa higienização com sabonete ou loção de limpeza própria para o seu tipo de pele.

2. Esfolie com delicadeza

A esfoliação é uma limpeza mais profunda. Com a utilização de loções e cremes esfoliantes, faça movimentos suaves e circulares. Entretanto, é preciso exercer leve pressão para causar um atrito com a superfície da pele. Essa fricção vai ativar o produto e trabalhar na remoção das células mortas.

Tenha cuidado e não tenha pressa. Esfoliar por segundos não vai ser eficaz. O ideal é realizar o procedimento de 2 a 3 minutos para não machucar a pele. A esfoliação no corpo deve ser feita somente uma vez a cada quinze dias. Apenas as regiões como cotovelos, pés e joelhos devem ser esfoliados semanalmente.

3. Produto certo para o seu tipo de pele

Escolha um produto que seja adequado para o seu tipo de pele. Nessa hora, você pode experimentar fazer um esfoliante caseiro.

Geralmente são usados cremes ou receitas caseiras com pequenos grânulos. A ideia é que esses grãos, em contato com a pele, estimulem a saída das sujeirinhas e pele morta das células.

4. Tonifique

O tônico é um produto que trata os poros e revitaliza a pele. Esse produto prepara a pele para receber o hidratante, facilitando sua absorção. Aplique um pouco da loção tônica e aguarde alguns segundos.

Não se esqueça de utilizar o tônico específico para cada tipo de pele. As peles secas devem ter cuidados diferentes de uma pele oleosa, por exemplo. É fundamental tonificar da maneira correta para que ele receba outros produtos de cuidado da melhor forma possível.

5. Hidrate a pele

Finalmente, o último passo é hidratar. Procure uma loção/creme hidratante que seja apropriado para o seu tipo de pele. Você precisa saber que peles oleosas também precisam de hidratação, porém escolha um produto livre de óleos e com toque seco. Finalize o seu ritual de esfoliação com uma camada fina de hidratante.

Além disso, para a hidratação acontecer de maneira eficaz e ainda mais natural, você deve colocar em sua rotina de cuidados o hábito de tomar bastante água durante o dia e comer alimentos que contenham frutas. Saiba que a melhor hidratação vem de dentro para fora.