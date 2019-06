O tracinho de contorno nos olhos que esteve em alta no verão se mantém firme no inverno 2019. Além do clássico preto, o delineado também tem aparecido com frequência em versões coloridas. Para quem deseja dominar de vez o pincel, não borrar e arrasar na tendência, a coordenadora do curso de maquiagem do Instituto Embelleze, Dayane Faustino, preparou uma seleção de dicas essenciais. Confira!



Lição 1: o delineador



Caneta

Esse é o melhor investimento para quem está na fase iniciante e ainda não tem muita prática. Ele tem um formato que dá firmeza na hora do manuseio, característica essencial para desenhar o gatinho, por exemplo. A ponta é fininha e mais durinha, na medida certa para o delineado contorno, e a tinta já sai diretamente por ela. Um grande truque na hora de usar a caneta é deitá-la paralelamente à pálpebra, na posição horizontal, quase encostando na pele. Isso facilita a aplicação e evita que o traço fique tremido. Para facilitar ainda mais, vá "carimbando" a pálpebra com a lateral da caneta, formando o traço, ao invés de desenhar a linha com a ponta.



Líquido

É a variação mais difícil do produto para quem está começando, pois demora uma pouco a secar, o que aumenta o risco de borrar. Além disso, exige mais precisão no manuseio. Porém, como o pincel de aplicação é fininho, ele resulta em uma cor mais intensa.



Gel ou creme

O produto vem em um potinho, como se fosse uma sombra cremosa, e necessita de um pincel de maquiagem específico para ser aplicado (pequeno e chanfrado, com corte diagonal na ponta); também pode ser usado um pincel fino para acabamentos. O delineador em gel ou creme é fácil de ser aplicado, mas requer alguma prática. Uma dica, caso a cor pareça fraca, é reforçar o traço com um delineador líquido.



Sombra

Quando misturada com um pouco de água, a sombra em pó ganha densidade e cor intensa e pode fazer as vezes do delineador. A misturinha precisa ser aplicada com pincel fino cortado na diagonal. Não é difícil traçar com a sombra, mas também requer treino e habilidade. É um recurso muito usado por maquiadores profissionais.



Lição 2: paciência



Se a maquiagem precisar ser feita com pressa, o delineado não é uma opção indicada. Especialmente no início é preciso ter tempo, paciência e disposição. Para facilitar a criação do traçado perfeito, o truque é não tentar desenhá-lo de uma vez, mas começar pelo meio da pálpebra e levar até o cantinho externo – para finalizar, é só voltar ao meio e seguir para o canto interno.



Lição 3: mão firme



É essencial ter firmeza na mão ao usar o delineador. Sendo ele de qualquer textura ou tipo, não pode tremer! O ideal é escolher uma posição confortável para realizar a maquiagem, procurando sentar e apoiar os cotovelos em uma superfície rígida. Quanto ao uso do espelho, caso ele esteja posicionado à frente do rosto, o indicado é puxar levemente a pele do canto do olho para mantê-los fechado e, assim, conseguir enxergar o processo. Já o espelho colocado na altura do queixo ajuda a visualizar melhor o trabalho, pois, ao olhar para baixo, a pálpebra se fecha naturalmente, mas não totalmente.



Lição 4: treino



A melhor maneira de aprender a usar o delineador sem medo (e sem erro) é praticando a aplicação. Um delineado perfeito na primeira tentativa, mesmo lendo sobre o assunto ou assistindo tutoriais, é muito raro. Por sorte, existem vários ótimos truques para o momento do treino. Veja:



- Corte um pedaço pequeno de fita adesiva (2 a 3 cm) e, para não machucar a pele da região dos olhos, retire um pouco a cola grudando-a uma ou duas vezes no dorso da mão. Com a fita na diagonal, apoie uma ponta dela logo abaixo dos cílios inferiores, tomando cuidado para não grudar nos pelos, e alinhe a outra ponta ao final da sobrancelha. Desta maneira é possível formar um ângulo perfeito para o traço de gatinho.

- Em vez de aplicar o delineado num traço contínuo, o ideal é fazer pequenos tracinhos sem colocar força no aplicador. É interessante também fazer alguns pontinhos em toda a extensão do desenho e depois, com um pincel, apenas ligá-los. Também vale fazer o primeiro traço com o lápis e finalizar com o delineador por cima.

- Nunca puxe o canto externo da pálpebra com o dedo quando for construir o traço inicial do delineado, pois o formato do olho se modifica e é possível perder a noção do desenho.



Lição 5: gatinho passo a passo



- O segredo é começar o delineado pelo centro da pálpebra, aplicando o produto com o pincel deitado até o final do contorno externo do olho. Se a dica da fita adesiva for utilizada, o traço deve terminar nela. Esse traço inicial é fino e deve ser engrossado aplicando uma segunda camada de delineador.



- Em seguida, com a ponta do pincel, é preciso contornar o restante da pálpebra, do canto interno para o centro, uniformizando o traço. A linha interna deve ser bem fininha, pois no delineado gatinho o traçado começa fino no canto interno e termina mais grosso no externo.



- Agora é o momento de fazer o risco que vai definir o gatinho. Marque-o no canto externo do olho em direção à sobrancelha. O tamanho desse traço não é muito longo nem muito curto. Se estiver utilizando a fita adesiva, basta aplicar rente a ela.



- Para juntar o início do gatinho com o final do delineado de contorno, aplique o pincel de fora pra dentro.

- Enquanto estiver aplicando o delineador, o ideal é sempre dar uma olhada no resultado para ir uniformizando o traço.

Lição 6: delineado esfumado

Para quem busca praticidade ou não possui tanta firmeza na mão, a solução pode estar no estilo esfumado do delineado. Possibilitando uma make rápida e sem grandes dificuldades, o processo para criar o traçado é bem simples. Aplica-se o delineador em gel ou em creme com um pincel chanfrado pequeno e, logo em seguida, com um pincel mais fofinho, é só esfumar o delineador aplicando uma sombra marrom por cima.



Depois de todas essas dicas, o próximo passo é você se jogar nos treinos e na determinação para arrasar no delineado!