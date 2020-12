Tirar um pouquinho daqui, definir um pouco ali. Quem nunca quis alterar algum detalhe no corpo, que atire a primeira pedra. Quando os resultados não conseguem ser obtidos com atividades físicas e alimentação balanceada, os procedimentos estéticos e cirurgias plásticas podem entrar em ação. De meses em meses, uma em específico ganha novamente os holofotes e causa burburinho quando alguma celebridade exibe o “tanquinho” conquistado em tempo recorde: a lipo HD (high definition), também conhecida como lipo LAD (lipo de alta definição).

Mas o sucesso do procedimento ultrapassa a internet. O cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Dhyego Curado conta que a procura aumentou drasticamente nos últimos meses. “É importante frisar, no entanto, que não é indicado para qualquer um. É papel do médico selecionar pessoas que possuem hábitos saudáveis, prática regular de atividade física. A lipo não é para emagrecer, é para definir”, explica. O objetivo final é a harmonia do corpo, “limpando” as áreas de gordura localizada e dando o aspecto de abdome malhado, próximo a uma definição conquistada na academia.

Flacidez

A empresária Fernanda Begliomini Ribeiro, de 44 anos, passou pelo procedimento há cerca de 90 dias. Ela já era iniciada no mundo da lipoaspiração, com a primeira realizada há nove anos. “Quando se fala em lipoescultura, muita gente pensa que é milagre: fez e nunca mais precisa se preocupar com nada. Mas o colágeno em uma mulher da minha idade é totalmente diferente”, diz. “A lipo tradicional só retira a gordura, então optei pela HD dessa vez.”

No caso dela, foi retirado cerca de 1,5 kg de gordura das costas e 1 kg da barriga. “A intenção da lipo HD é essa, não retirar muita coisa e definir o contorno, como uma definição de musculação. Por isso, não é indicada para quem está muito acima do peso. Eu mesma não precisei emagrecer para fazer a cirurgia”, destaca.

O pós-operatório de Fernanda, além dos sete dias de repouso, contou com drenagens e massagens. “Esse é um ponto importantíssimo para quem faz a lipo HD. Você incha muito, retém líquido. O uso da cinta também é fundamental”, conta.

Apesar de vendido como um procedimento com recuperação rápida e tranquila, a empresária lembra que não foi nada fácil. “Você usa uma armadura praticamente. Macaquinho de compressão, talas nas laterais, abdome e costas. Dorme com isso e só tira para tomar banho”, comenta. “Há médicos que mandam usar isso por três meses. O meu recomendou um mês de tala e dois de cinta. Hoje, já estou liberada”, comemora.

O resultado Fernanda define como sutil. “Esperava mais, na verdade. Mas pela minha idade e por ter passado por duas gestações, percebi que o resultado é bem diferente de uma mulher que é jovem, sem gestações”, comenta. Ao fazer um comparativo de antes e depois, ela diz que a diferença é pequena. “Esse é um contra do procedimento. Se você tem flacidez, não vá com muita expectativa, porque pode ser que cause ainda mais”, alerta. Ela dividiu a insatisfação com o seu cirurgião, que já indicou procedimentos para potencializar alguns efeitos e auxiliar na retração da pele. “Ele me disse que a radiofrequência é o único aparelho que vai ajudar nessa retração e estimulação do colágeno. Vou começar a fazer uma vez por semana.”