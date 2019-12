Há duas décadas, o Instituto Pantone empresta seu olhar sobre o complexo mundo das cores para profissionais da decoração, da moda e da beleza. Mais do que isso, ao apostar nessa ou naquela tonalidade, a empresa incentiva até os mais tímidos a colocarem uma corzinha extra na casa, no guarda-roupa e na necessaire. Apesar das previsões se darem em períodos sazonais, fazendo referência aos ciclos primavera/verão e outono/inverno, o anúncio mais esperado ocorre em dezembro e elege a chamada cor do ano. Dessa vez, trata-se de um azul fechado, quase marinho, que remete à tranquilidade, reflexão e resiliência – reforçando a conexão com a natureza.

Batizada de classic-blue, a cor do ano de 2020 é resultado de uma pesquisa acurada, feita de acordo com as tendências globais, com a psicologia e a emoção das tonalidades. Segundo a própria Pantone, a tonalidade, versátil e atemporal, inspira calma, confiança e conectividade. “Vivemos uma época na qual é preciso ter fé e confiança. Essa certeza e constância são expressas pela classic-blue, uma cor sólida e confiável. Um azul sem limite como o vasto e infinito céu noturno nos incentiva a olhar além do óbvio”, afirma a diretora executiva da marca, Leatrice Eiseman.

A tonalidade substitui o romântico e tecnológico living-coral (2019). Antes, vieram o contestador e intenso ultra-violet (2018) e o verde esperançoso greenery (2017). Em 2016, o eleito foi o rose-quartz (lembrando um rosa-bebê) e, em 2015, o marsala, com um tom que lembra a cor vinho. Para 2020, a Pantone definiu ainda cores sazionais, que devem ir e vir durante o ano. Entre as tendências, estão a fiery-red (um vermelho intenso), a blush-beauty (um laranja-rosado), a beetroot purple (um rosa-pink), a yellow-iris (um amarelo desbotado) e a rose-brown (algo semelhante ao carmim). Na paleta dos azuis, há ainda uma tonalidade mais clara (heritage-blue) e uma cor que lembra o azul-bebê (tanager-turquoise).

De olho no movimento que a Pantone já vinha fazendo desde o início de 2019, o mercado vem se preparando e investindo em diversas variações da tonalidade. A cor apareceu em peso, por exemplo, na última edição da São Paulo Fashion Week, integrando as coleções assinadas por nomes como Reinaldo Lourenço, Patricia Bonaldi (à frente da PatBO) e Lilly Sarti. Lá fora, o classic também deu as caras na London Fashion Week e na New York Fashion Week, em setembro, quando a cor também esteve presente nos sapatos, nos acessórios e nas maquiagens, o que inclui todo o quarteto: batom, sombra, rímel e delineador.

Durante a apresentação do tom, Leatrice Eiseman explicou que a escolha é feita levando em conta também os destaques da indústria do cinema, artes plásticas, novas tecnologias, lifestyles e playstyles. Não por acaso, antes mesmo da divulgação, tonalidades de azul já haviam tomado conta do guarda-roupa de blogueiras e celebridades. Na cerimônia do Globo de Ouro, por exemplo, Lady Gaga, Amy Adams, Lupita Nyong’O e Camilla Belle foram algumas das famosas que usaram looks em diferentes tons de azul. “A escolha da cor do ano não tem um objetivo comercial. A ideia é inspirar, e por isso precisa ressoar o atual momento da humanidade. Nunca quisemos tanto calma e tranquilidade”, destaca Eiseman.



Na make

As variações do classic-blue também estão presentes no estojo da maquiadora Mila Damasceno, que defende a adaptação da cor ao estilo de cada um, mas garante que usar o tom em forma de batom é quase uma receita infalível. “Para as mais tímidas, a dica é começar pelo rímel. Depois, podemos partir para o delineador e para a sombra.”

Mila ressalta que “já foi o tempo em que havia regras no universo da maquiagem. Hoje, tudo pode e, se tratando do azul mais fechado, que combina com praticamente todos os tons de pele, a liberdade é ainda maior”. Entre as clientes de Mila, gente que adora ousar. Para esse público, a profissional gosta de compor com verde e roxo, cores adjacentes que vão muito bem com azul.

Na moda

Se na decoração e na maquiagem é preciso parcimônia (ao menos num primeiro momento), na moda o azul pode colorir looks inteiros, no maior estilo monocromático. A tonalidade, muito popular e versátil, é uma das preferidas da consultora de imagem e comportamento, Lorena Cantanhede. “Apesar de muita gente classificar o azul como uma cor fria, ela fica bem em praticamente todos os tons de pele. Por isso, é comum que ele sempre apareça em uma peça ou outra.”

A dica dela é “encontrar o melhor tonalidade para você ou, quem sabe, investir em produções que são azuis da cabeça aos pés, como aquelas que montamos com jeans”. Para a profissional, por se tratar de uma cor clássica, a escolha da Pantone cai como uma luva em outra tendência que vem fazendo a cabeça de quem ama moda. “É um tom fácil e que já esteve várias vezes em alta. Por isso, a dica é bater pernas em brechós e montar looks maravilhosos gastando pouco.”

Na decoração

Por tratar-se de um tom marcante e intenso o classic-blue deve chegar com calma na decoração. A dica do designer de interiores Nando Nunes é usar a cor, e suas variações, em pontos estratégicos, como objetos decorativos e mobiliários menores. “Apesar de ser uma tonalidade que eu adoro, não é fácil inseri-la no ambiente sem que a pessoa se assuste ou tenha medo de se cansar.”

Ele destaca que “uma opção é brincar com diferentes nuances da coloração ou, porque não, combiná-la por contraste, com tonalidades pouco prováveis. O mais importante é nunca se prender a cor e achar que tudo no ambiente precisa conversar de uma maneira quase inflexível”. De toda forma, Nando acredita que a escolha depende da personalidade da pessoa e do espaço em questão. Como o azul eleito pela Pantone é mais fechado, a possibilidade de combinações é infinitamente maior.

Aquele tcham

Quem não tem tanta familiaridade com o azul, e por isso não costuma investir em muitas peças com a tonalidade, pode apostar nos acessórios – que vão desde bolsas e sapatos a brincos, colares e enfeures de cabeça, como tiaras, lenços e turbantes.

A dica é combinar por contraste, optando por peças em tons quentes, como rosa, vermelho e laranja, ou montar o look com tonalidades análogas, como verde, roxo e o próprio azul. Nesse caso, vale ousar escolhendo brincos e colares de tamanhos maiores ou feitos em materiais brilhantes.