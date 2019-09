Oficialmente, a primavera teve início nesta segunda-feira (23). Geralmente, as mudanças de estações são sentidas no corpo, sobretudo na pele, que demanda alguns cuidados especiais para se manter hidratada. Segundo a esteticista Aline Morais, do GetNinjas, algumas dicas simples e práticas ajudam a manter a saúde da pele em dia durante a estação.

Limpe a pele e use filtro solar

"Essa é uma das dicas mais importantes. Você pode apostar em sabonetes específicos para o seu tipo de pele. No entanto, para reunir várias funções em uma só, fazer uma limpeza suave e, ao mesmo tempo, profunda, a melhor opção é utilizar água micelar com algodão. Além de eliminar a oleosidade no início do dia e remover toda a maquiagem no final dele, a água micelar ainda hidrata e reequilibra a derme em um único passo", garante.

Para finalizar, aplique o protetor solar - mesmo se o dia estiver nublado ou chuvoso. "Ele cria uma barreira de proteção contra os raios UVA e UVB, impede o surgimento de áreas escurecidas no rosto, evita o envelhecimento precoce e previne contra problemas mais sérios, como o melasma, por exemplo."

Hora do banho

O banho é um dos momentos ideais para cuidar da pele. Isso porque o calor do chuveiro deixa os poros abertos e prontos para uma limpeza rápida e prática. "Para isso, utilize sabonetes específicos para o rosto", indica Aline.

Faça esfoliação

A técnica remove as células mortas, desobstrui os poros e deixa a derme mais jovem. O passo a passo é bem simples: aplique o esfoliante na pele limpa e úmida, fazendo movimentos leves e circulares com a pontinha dos dedos até que o produto seque. "Para saber quantas vezes deve investir nesse tratamento, considere o seu tipo de pele. As oleosas podem fazer a esfoliação até duas vezes na semana. As secas, de 15 em 15 dias. As normais e mistas uma única vez a cada sete dias."

Durma com máscara de hidratação

"Escolha uma máscara específica para o seu tipo de pele e a aplique massageando todo o rosto com a ponta dos dedos. Depois, se prepare para o sono de beleza e deixe o produto agir. Pela manhã, você já vai sentir sua pele bem mais hidratada, sedosa e com uma luminosidade natural que vai deixar sua maquiagem básica do dia a dia ainda mais bonita", ensina a esteticista.

Atenção à região dos olhos

Para evitar olheiras e inchaço na região dos olhos a dica é fazer uso de um gel ou sérum em roll-on. "Por causa da esfera metálica na ponta, ele cria uma sensação gelada, que desincha as bolsas da região imediatamente, além de também contar com uma fórmula rica em ativos que tratam as linhas finas da idade e eliminam o aspecto escurecido."

O passo a passo é o seguinte: aplique o produto pela manhã, depois de higienizar o rosto, passando sua esfera metálica delicadamente por toda a região dos olhos. Depois, aguarde a total absorção do gel para seguir com as demais etapas da sua rotina de cuidados.

Cuide dos lábios

Não é só a pele que precisa de esfoliação. O procedimento também é indispensável para deixar os lábios livres de ressecamento e das desagradáveis "pelinhas" que comprometem o acabamento do batom. "Reserve um domingo a cada 15 dias para investir nessa técnica com esfoliante labial. Faça leves movimentos circulares para que a boca não acabe arranhada pelas pequenas esferas esfoliantes. Depois, é só finalizar com um hidratante labial e sair para arrasar", finaliza.