Acordar cedo é a realidade de muitas brasileiras que vivem em meio a correria de trabalho, estudo, família e vida social. Na maioria das vezes, fazer uma make básica faz parte da tentativa de esconder as olheiras, mas muitas delas têm dúvidas de como fazer um "reboco" simples e forte para aguentar a rotina.

As preocupações estéticas devem ser acompanhadas cuidados contra exposição solar e até a luz de computadores, segundo o especialista. De acordo com o maquiador Paulo Lobo, do Oliver Salon, a preparação de pele antes da make faz com que ela dure muito mais. "O preparo, além de prevenir rugas precoces, aumenta em até 5h a durabilidade da maquiagem, algo almejado pela maioria das mulheres que passam o dia todo fora de casa", diz.

Os passos para a preparação irão variar de pele para pele. "Minha sugestão é limpar bem o rosto com água micelar, hidratar com creme facial e finalizar com o protetor, para prevenir manchas decorrentes da luz, que podem aparecer até mesmo por conta da luz da tela de um computador", explica Paulo.

Segundo o especialista, alguns produtos poderosos podem fazer aquelas olheiras chatas sumirem de vez. "Para quem não gostam do efeito mais pesado que a base dá ao rosto, a dica é apostar nos corretivos líquidos mais claros. Eles camuflam as olheiras e trazem um visual mais natural. Depois do corretivo, recomendo a utilização de um pó compacto para matificar. Para a finalização da pele, a pedida é aplicar um blush mais rosado nas maçãs do rosto. A ideia é fazer algo mais simples, sem muitas marcações", diz o maquiador.

Já para os olhos, a dica é apostar na clássica máscara para cílios. "Algumas camadinhas de rímel são o mais indicado para o dia a dia. Se quiser aplicar sombra, a dica é apostar em cores nude. Para os lábios, a tendência do momento são os lip tints, uma espécie de gloss com a cor avermelhada, que dá aos lábios aquela sensação de saúde. Batons matte também estão em alta, mas não recomendo cores muito pesadas para o dia a dia", finaliza o especialista.

Produtinhos essenciais para ter na bolsa na hora da correria

- Hidratante facial;

- Protetor solar;

- Corretivo;

- Pó compacto;

- Blush rosado;

- Rímel;

- Lip tint.