Há menos de uma semana do início do inverno brasileiro, já podemos prever dias com temperaturas mais amenas e um pequeno escape dos desconfortos causado pelo típico calor do país. Essa estação também traz as condições ideais para quem busca uma pele mais saudável com um aspecto jovial, incluindo a realização de procedimentos.

De acordo com a biomédica esteta Shelly Lopes, os dias mais friozinhos são ideais para a realização de procedimentos estéticos faciais, na medida em que os mais procurados, como limpezas, peelings, tratamento de machas e métodos para rejuvenescimento da pele, exigem uma menor exposição aos raios solares durante o repouso.

“Essa época do ano acaba sendo uma ótima opção para realização de procedimentos que buscam tratar melasma e outras hipocromias. Isso porque esses tratamentos demandam uma renovação mais intensa da pele exigem do paciente um grande cuidado na exposição à luz solar. Sendo assim o clima mais ameno torna-se ideal para garantir maior segurança nesta exposição”, explica.

Entre os procedimentos indicados estão:

Peelings;

Tratamento de manchas;

Tratamentos para flacidez e estrias;

Tratamentos para rejuvenescimento da pele;

Procedimentos a laser;

Microagulhamento;

Tratamentos com ácidos.



Dependendo do procedimento escolhido, os resultados podem ser vistos a partir da primeira sessão. Mas conforme Shelly, uma pele bem hidratada é verdadeiramente o segredo do sucesso. “Com esse clima mais frio e com a baixa umidade, é muito importante se atentar à hidratação já que a pele tende a ficar mais ressecada. E, seja para o bem-estar ou para procedimentos, como peeling e tratamento de flacidez, a pele precisa estar bem hidratada. Quem busca esses cuidados também pode aderir à tratamentos que intensificam a hidratação facial e corporal", finaliza.