Um dos produtos mais queridos do mundo beauty, o esmalte tem um dia só para ele: a data é celebrada nesta quinta-feira, dia 1º de agosto. Mas você já parou para pensar sobre qual é a origem do esmalte? Pouca gente sabe, mas as primeiras evidências de produtos para tingir as unhas remetem ao antigo Egito, por volta de 3.500 a.C. Já naquela época, egípcias aplicavam henna preta nas unhas, enquanto cores vibrantes, como o vermelho, eram reservadas para a realeza. Acredita-se que o vermelho-escuro era a cor favorita de Cleópatra.

No entanto, foi apenas na década de 1920, com inspiração no acabamento das tintas para carros, que os esmaltes como conhecemos hoje começaram a ganhar forma. A francesa Michelle Ménard foi a grande responsável pelo produto comercial e, entre 1920 e 1940, o esmalte se tornou uma sensação entre as grandes estrelas de Hollywood, ganhando o status de elemento fashion. Novamente, o vermelho era o grande destaque. Sabe-se que a renomada atriz Rita Hayworth foi uma das maiores responsáveis pela popularização da tendência.

Desde então, a evolução de cores e acabamentos não parou. Na década de 1960, tons pastel e variações de rosa eram a sensação. Já cores vibrantes dominaram as unhas durante os anos 1980 e, depois de aparecer nas passarelas de moda de Paris, o estilo francesinha virou sucesso imediato. A partir dos temidos e revolucionários anos 2000, a variedade de cores e acabamentos cresceu de forma expressiva. Assim, i esmalte deixou de ser um produto de beleza e transformou-se em uma forma de expressão criativa.

Cores mais usadas

Com tantas opções disponíveis hoje em dia, fica até difícil escolher a cor do esmalte para pintar as unhas. Mas, como era de se esperar, algumas delas são as mais pedidas nos salões. Saiba quais.

Vermelho: a história explica e os tons de vermelho são clássicos que nunca saem de moda. Simplesmente não tem como errar. Não importa se você vai a algum evento ou se quer apenas pintar a unha para o dia a dia, esses tons sempre vão bem. Aposte também em variações mais terrosas.

Nude: o nude nunca deixa de fazer sucesso. Atualmente, as marcas apostam em linhas mais completas, com opções para todos os tons de pele. Assim, dá para usar e abusar, sem se importar de repetir variações.

Rosa: principalmente em tom "envelhecido", essa cor faz o maior por ser considerada mais maduro e chique. O tom deixa as mãos superfemininas, podendo aparecer também em versões extravagantes.

Neon: os anos 1990 voltaram com tudo e disso ninguém duvida. Sendo assim, os tons neons surgem também nas unhas. Eles são bem chamativos e deixam as mãos em evidência, alegrando o visual.

Marcas mais usadas

Grande parte das brasileiras fazem as unhas pelo menos duas vezes por mês, tanto pela beleza quando pela sensação de higiene. Como já dissemos, são inúmeras cores e acabamento desses cosméticos, mas também há inúmeras marcas. Com isso em mente, o site Dicas de Menina recentemente fez um levantamento das 10 marcas de esmaltes mais usadas no país. Veja.

1. Risquè

2. Colorama

3. Impala

4. Vult

5. Avon

6. Revlon

7. Dailus

8. Anita

9. Realce

10. Chanel

E aí, qual é a sua cor e marca preferida? Vamos comemorar o Dia do Esmalte?